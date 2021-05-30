День Киева: как празднуют сегодня и 30 лет назад (фото)

День Киева торжественно отмечается сегодня, 30 мая. В столице к этому празднику организовали традиционный Пробег под каштанами, из-за которого перекрыли ряд улиц. На Речном вокзале стартовала парусная регата, а на территории заповедника София Киевская проходят всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы.

Фото с сегодняшнего праздника, и как чествовали столицу 30 лет назад - смотрите и читайте ниже в нашем материале.

Как празднуют День Киева в 2021 году

28-й ежегодный Пробег под каштанами стартовал в 7:00, а его завершение запланировано на 15:00. Спортсмены и любители соревнуются в центре столицы, а пробег проходит по такому маршруту.

Майдан Незалежности - улица Крещатик - улица Большая Васильковская - улица Саксаганского - улица Антоновича - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Майдан Независимости.

В забеге участвуют взрослые, дети, люди с инвалидностью.

Фото: Пробег под каштанами в Киеве 2021 (Укринформ)

Видео: Пробег под каштанами в Киеве

В 10:00 на Киевском речном вокзале возле причала №6 стартовала парусная регата. Завершение планируется в 16:00.

Фото: Парусная регата в Киеве (112ua.tv)

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника София Киевская проводят Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы.

Как праздновали День Киева 30 лет назад

Праздник впервые отметили в 1982 году. Формально в этом году Дня Киева еще не существовало. Майские торжества были посвящены 1500-летию города и планировались как единичное событие.

С 1984-го года зародилась традиция проведения вернисажей на Андреевском спуске. На долгие годы эта улица стала основной для народных гуляний в последние выходные мая.

День Киева 1984, Андреевский спуск

С 1987 года День Киева стал постоянным официальным праздником. С инициативой отмечать День Киева ежегодно в последние выходные мая выступил журналист Вячеслав Лашук. Отметим, что сегодня в Киеве довольно прохладно и пасмурно, да и не так многолюдно из-за пандемии коронавируса. Раньше праздник был более массовым.

Фото: День Киева 1989, набережная (facebook.com/zametkiev)

Первый Пробег под каштанами состоялся в 1993 году, и проходил ежегодно до 2020-го, когда его отменили из-за пандемии коронавируса. Но в нынешнем году он все же состоялся.

Пробег под каштанами 1993 (projects.weekend.today)

В 1995 году тогдашний глава Киевсовета Леонид Косаковский в День Киева впервые представил официальные флаг и герб Киева. 27 мая городской флаг торжественно подняли на мачте перед фасадом здания городского совета.

Фото: Из Киевсовета выносят герб Киева, 1995 (projects.weekend.today)

А в 1996 году на Михайловской площади открыли памятник княгине Ольге, восстановленный после разрушения в 1919 году.

Фото: Открытие памятника княгине Ольге, 1996 (oktv.ua)