UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

День Иоанна Крестителя: что нельзя делать в эту дату, главные приметы

Автор: Styler

20 января украинцы отмечают день Крестителя Иоанна, который установлен в честь Иоанна Предтечи, или Крестителя. Он непосредственно следует за праздником Крещения Господня, или Богоявления.

Все традиции этого праздника - читайте в материале Styler.

Пророк Иоанн Креститель, после Девы Марии, самый чтимый святой. Согласно Евангелие, он был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида).

История гласит, что его родители жили около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.

Приметы этого дня

  • В этот день обязательно натощак выпивали крещенскую воду. Таким образом можно было сохранить здоровье на долгое время.
  • Тем, кто родился 20 января, рекомендуется носить янтарь - именно этот камень будет являться оберегом: приносить удачу и хранить от невзгод.
  • Если в этот день идет дождь, то стоит ожидать хорошего урожая зерновых.
  • Если 20 января крестить малыша, то он будет счастливым.
  • Если в этот день вы увидели мышь, то это говорит о скором прибавлении в семье.

С этого дня переставали действовать некоторые запреты: снова можно было прясть, ткать, шить шерстяными нитками, резать скот. На Ивана наши предки совершали обрядовое кормление скота. Домашних животных угощали хлебом с солью или блинами, "чтобы хорошо водились".

Что нельзя делать в этот день

Окончание праздников означало возвращение к привычной жизни. На посиделки нужно было приходить с работой: "Після Івана Предтечі хто не робить, того б'ють у плечі". Однако в некоторых местах день все еще был праздничным, никакие работы не выполнялись.

Иванов день категорически запрещено умываться, так как смывается защита, и человек может быть подвержен обману.

На Руси период с Рождества до Масленицы массово играли свадьбы. Хорошей приметой считалось заключить союз именно на Иоанна Крестителя.

Читайте также, в ПЦУ развенчали миф о Крещении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине