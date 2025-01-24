День інтуїції та "малого щастя" Венери. Астролог озвучила прогноз на 24 січня

Прогноз астропогоди на 24 січня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань. Можливі відвідування перукарні. Відмовтесь від паління. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх", - радить експерт.

"Ця доба дає можливість пізнати мудрість земного життя не внаслідок зовнішніх проявів, а шляхом роботи з підсвідомістю та інтуїцією. В кожного є внутрішній голос, у цю добу його особливо добре чути. Головна умова для його розуміння – тверда віра в еволюцію своєї душі та місію у житті", - додала вона.

24 січня уникайте конфліктів з оточуючими, адже це порушить зв'язок з підсвідомістю, інформація буде сприйнято некоректно, що ще більше заплутає ситуацію. Займайтесь самовдосконаленням, справами родини, питаннями, пов’язаними з будівництвом, більше спілкуйтесь з дітьми, наводьте лад вдома.

"Ця п'ятниця - день, коли стираються наслідки поганих вчинків. Сприятливий період для пізнання та відкриття таємниць світу", - пояснила астролог.

Астропрогноз на 24 січня (ілюстративне фото: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

24 січня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - пояснила Соловйова.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики та знайдіть час для творчості", - резюмувала вона.