День гармонії та оптимізму. Що обіцяє астропрогноз на 11 грудня і яка аскеза здійснить ваше бажання

11 грудня, у середу, чимало планів можуть зіпсувати Марс та Меркурій - вони все ще перебувають у ретрограді. Втім, цей день ще можна врятувати.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що обіцяє прогноз на цю середу і як залучити щастя.
Ретроградність Марсу та Меркурія все ще не сприятиме новим та важливим справам. Також не варто проводити операції.
"Уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Не можна проявляти жадібність, корисливість і поверховість. Уникайте сексуальних контактів. Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету", - попередила Соловйова.
"Настає день рівноваги, гармонії, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. До 13:18 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. Головний девіз дня творення в усіх сенсах", - додала вона.
У середу завершуйте судові справи, вирішуйте конфлікти. А після 13:18 не варто планувати великі інтелектуальні та фізичні навантаження.
Також експерт радить врахувати, що 11 грудня - початок Мокшада екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Молодика, під час індуїстського місяця Маргаширша (листопад-грудень за григоріанським стилем).
"Також цей екадаші відомий під назвою "Мауна", що зумовлено необхідністю дотримання повного мовчання (мауна) упродовж усього дня. Він є дуже значущим, оскільки вважається, що всі, хто дотримуються аскези у цей період, можуть утілити у життя всі бажання та отримати особливі дари, такі як просвітлення та духовну досконалість", - розповіла астролог.
Гороскоп на 11 грудня (ілюстрація: Getty Images)
11 грудня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.
"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. Також не забувайте, що до 15 грудня 2024 року включно Меркурій буде ретроградним", - нагадала Соловйова.
"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проєктів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - також розповіла вона.
Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки.
До слова, раніше ми розповідали, що Таро-гороскоп на середу обіцяє велике щастя трьом знакам Зодіаку.
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