День гармонії та оптимізму. Що обіцяє астропрогноз на 11 грудня і яка аскеза здійснить ваше бажання

Прогноз астропогоди на 11 грудня

Ретроградність Марсу та Меркурія все ще не сприятиме новим та важливим справам. Також не варто проводити операції.

"Уникайте конфліктів, проявляйте лише позитивні емоції. Не можна проявляти жадібність, корисливість і поверховість. Уникайте сексуальних контактів. Невикористана енергія призведе до послаблення імунітету", - попередила Соловйова.

"Настає день рівноваги, гармонії, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. До 13:18 життєві сили в організмі людини можуть почати фонтанувати. Спрямуйте їх на зміцнення відносин у родині, благоустрій житла. Головний девіз дня творення в усіх сенсах", - додала вона.

У середу завершуйте судові справи, вирішуйте конфлікти. А після 13:18 не варто планувати великі інтелектуальні та фізичні навантаження.

Також експерт радить врахувати, що 11 грудня - початок Мокшада екадаші: день посту, який за ведичною традицією настає на одинадцятий день після Молодика, під час індуїстського місяця Маргаширша (листопад-грудень за григоріанським стилем).

"Також цей екадаші відомий під назвою "Мауна", що зумовлено необхідністю дотримання повного мовчання (мауна) упродовж усього дня. Він є дуже значущим, оскільки вважається, що всі, хто дотримуються аскези у цей період, можуть утілити у життя всі бажання та отримати особливі дари, такі як просвітлення та духовну досконалість", - розповіла астролог.

Гороскоп на 11 грудня (ілюстрація: Getty Images)

Астролайфхаки на середу

11 грудня - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. Також не забувайте, що до 15 грудня 2024 року включно Меркурій буде ретроградним", - нагадала Соловйова.

"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проєктів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - також розповіла вона.

Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки.