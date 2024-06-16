День батька 2024: найтепліші привітання для татусів у віршах і прозі

16 червня відзначається День батька в Україні - важливе свято на честь наших татусів і дідусів. Це чудова нагода висловити свою любов і підкреслити важливу роль батька у вашому житті.

Красиві привітання у віршах

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є - і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

Як вітати батька зі святом (листівки: pustunchik.ua)

Привітання у прозі

Любий татусю, вітаю тебе зі святом! Дякую за твою турботу, підтримку і мудрість. Нехай кожен день дарує тобі багато щастя!

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Дорогий татусю! Вітаю тебе з Днем батька! Ти завжди був і залишаєшся для мене справжнім героєм, прикладом мужності та сили. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, багато радісних моментів і здійснення всіх мрій. Ти для мене найкращий, і я дуже тебе люблю!

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Любий татко, зі святом тебе! Твоя мудрість, сила і доброта завжди були для мене джерелом натхнення. Дякую за всі твої поради, підтримку і безмежну любов. Нехай твоє здоров'я буде міцним, і всі мрії здійснюються.

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Дорогий тато! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю здоров'я, радості та щасливих моментів у житті. Ти для мене завжди будеш найкращим!

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Любий тато, вітаю зі святом! Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка. Дякую за твою підтримку, мудрість і любов, які завжди допомагали мені на життєвому шляху. Нехай кожен день приносить радість, і поруч завжди будуть люди, які тебе цінують і люблять.

Привітання до Дня батька (листівки: pustunchik.ua)