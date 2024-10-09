ua en ru
Ср, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

День ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи сина

Середа 09 жовтня 2024 06:45
UA EN RU
День ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи сина Як привітати Максима з іменинами (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела Максима - це привід порадувати власників цього імені щирими словами та побажаннями. Цей день дарує можливість висловити свою увагу та турботу іменинникам.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання та листівки до Дня ангела Максима.

Привітання своїми словами

Дорогий Максим, вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі знаходити радість у кожному дні, бути вірним своїм мріям і досягати нових висот. Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе і допомагає в усіх починаннях!

***

Максим, з іменинами тебе! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, чудових друзів і великих перемог. Бажаю, щоб кожен твій день був наповнений світлом, добром і любов'ю!

День ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи сина

Красиві привітання у День ангела для Максима (зображення: gumoreska.in.ua)

Вітаю тебе з Днем ангела, Максиме! Нехай удача завжди буде поруч, а твій життєвий шлях буде сповнений щастя та щасливих подій. Нехай кожна твоя мрія здійсниться якнайшвидше!

***

З Днем ангела, Максим! Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше радісних подій і яскравих емоцій. Нехай доля дарує тобі щастя, здоров'я та успіх у всіх твоїх справах!

***

Максиме, з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі гарний настрій, посмішки друзів та теплі побажання. Бажаю бути завжди впевненим у собі, йти вперед і знаходити радість у кожному моменті життя!

День ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи сина

Щирі вітання з Днем ангела Максима (зображення: gumoreska.in.ua)

Вірші для Максима

Сьогодні день твого святого,

Що Ангелом зоветься.

Здоров’я гарного, міцного

Бажаю, як ведеться.

Хай буде щастя і достаток

Завжди в твоєму домі!

Хай буде радості багато,

Забудь про сум та втому.

Нехай Ангелик захищає

Від зла й людей не щирих.

Максим, я тобі бажаю

Добра, та в серці Миру.

***

Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Максим, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

День ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи синаДень ангела Максима: як красиво привітати брата, батька чи сина

Красиві привітання для Максима з іменинами (зображення: gumoreska.in.ua)

Раніше ми публікували, які речі не треба дарувати, щоб не накликати горе або біду на іменинника.

Також дізнайтеся, чому не можна дарувати порожній гаманець та як уникнути поганих наслідків.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, "Все Освіта", "Гумореска".

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята День ангела Привітання
NEWS
Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести, - Пентагон
Засідання у форматі "Рамштайн" можуть перенести, - Пентагон