День ангела 7 квітня: привітайте з іменинами душевно та оригінально

Щодня хтось святкує іменини, але мало хто пригадує про цю дату. Саме тому дізнайтеся, коли у ваших близьких людей дні ангела, аби здивувати їх цікавими та ніжними привітаннями.
Хто святкує іменини 7 квітня, а також як ніжно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "З Привітаннями", "Гумореска".
На привітання чекатимуть люди з такими іменами: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.
Також не забудьте нагадати про іменини їм: Юрій, Гаврило, Устим, Василій.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час собі летить, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
Нехай в очах твоїх безкраїх
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел твій хранитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що краще не додавати у тісто для великодньої паски.
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