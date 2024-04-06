День ангела 7 квітня: привітайте з іменинами душевно та оригінально

У кого день ангела 7 квітня

На привітання чекатимуть люди з такими іменами: Аркадій, Георгій, Данило, Єгор, Петро, Акіліна, Євдокія.

Також не забудьте нагадати про іменини їм: Юрій, Гаврило, Устим, Василій.

Привітання з іменинами своїми словами

"Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно досягати своїх цілей"

"Вітаю з іменинами і днем твого Ангелочка! На світі так багато прекрасного, чого хотілося б побажати! Нехай кожен новий день починається з посмішки, а закінчується мирним сном без тривог!"

"Вітаю! Здоров’я, успіху, посмішки в очах, віри, надії, удачі у справах. У сім’ї - розуміння, тепла і любові. Нехай юності полум'я не гасне в крові!"

Ніжний вірш на день ангела

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час собі летить, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

Нехай в очах твоїх безкраїх

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел твій хранитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".