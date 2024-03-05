День ангела 5 березня. Найкращі привітання з іменинами на будь-який смак
День ангела - важливе свято для кожної людини. Саме тому підготуйте щирі привітання для тих, хто святкує іменини цього дня.
У кого день ангела 5 березня, як назвати дитину цього дня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Слова.net", "Рівне1".
Кого привітати з днем ангела 5 березня
Підготуйте щирі побажання для людей, які носять такі імена: Андрій, Кирило, Констянтин, Юрій, Марко, Іван, Федір, Іраїда, Раїса.
Окрім цього, 5 березня іменини святкують: Віссаріон, Корній, Агафон, Сидір, Юрій, Ярослав, Лев.
Привітання з іменинами до сліз
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"В День Ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!"
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"Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе"
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"Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здоров'я тіла, смирення душі, терпіння, стриманості думок та слів. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була у тебе в твоїй душі. Нехай Боже благословить тебе на добрі справи!".
Щемливе привітання з днем ангела у віршах
"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!".
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