День ангела 27 лютого: щемливі привітання з іменинами для друзів, колег та найближчих

День ангела - важливий день для кожної людини, а тому не забувайте вітати тих, чиї іменини припадають на 27 лютого.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 27 лютого, а також як оригінально та душевно привітати з іменинами друзів та колег. Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.