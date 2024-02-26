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День ангела 27 лютого: щемливі привітання з іменинами для друзів, колег та найближчих

Понеділок 26 лютого 2024 22:01
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День ангела 27 лютого: щемливі привітання з іменинами для друзів, колег та найближчих Кого вітати з іменинами 27 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - важливий день для кожної людини, а тому не забувайте вітати тих, чиї іменини припадають на 27 лютого.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 27 лютого, а також як оригінально та душевно привітати з іменинами друзів та колег.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.

Хто святкує іменини 27 лютого

Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

Також підготуйте побажання для тих, кого звуть: Абрам, Филимон, Овксентій, Ісак, Аврам, Єгор, Кирило, Федір Георгій.

Привітання з днем ангела для колег та друзів

  • "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх"
  • "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибоко радісним і наповненим Божою присутністю!"
  • "Бажаю неймовірної радості в твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!".

Привітання з іменинами у віршах

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Душевне привітання з днем ангела

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи буде в Україні вихідний на 8 березня.

Окрім цього, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.

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