День ангела 19 березня: як гарно привітати з іменинами віршем

День ангела - важливий день у житті (фото: Freepik)

Не забудьте привітати знайомих та близьких з іменинами 19 березня. Адже завжди приємно почути тепле привітання в цей важливий день.

У кого іменини 19 березня, та як привітати рідних з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Day Today, сайти "Побажайко" і "Vitannya".

Кого вітати 19 березня з днем ангела 19 березня іменини святкують Васса, Дарина (Дар'я), Діодор, Дмитро, Іларія, Інокентій, Клавдій, Кромит (Кроміт). Також вітання до дня ангела сьогодні приймають Мавр, Маріан, Мартирій, Панхар, Софія, Хрисанф, Ясон. Привітання з іменинами на 19 березня Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі любові й тепла, радості й світла! Мандруй життям з молодим серцем, відкривай для себе нові горизонти та ніколи не сумуй! Нехай з тобою завжди будуть ті, хто для тебе важливий!

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх негараздів і переживань. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю і вірою в краще, а печаль ніколи не приходила.

Вітаю тебе з днем твого ангела-хранителя! Нехай кожна мить життя приносить лише приємні емоції та позитив, а янголи-охоронці завжди оберігають тебе на твоєму шляху. Бажаю, щоб твоє життя було наповнене коханням і здоров'ям, а душу гріло проміння натхнення. Вірш до дня ангела Хай добрий Ангел береже повік Вогонь зорі, що долею зоветься. Життя, неначе вишитий рушник, Багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, Нехай здійсниться мільйон бажань, Щоб доля дарувала тільки щастя, Ні грама бід, ні капельки страждань.