День ангела 16 березня. Теплі привітання, які розчулять кожного
Не забувайте вітати з іменинами людей, яких цінуєте та поважаєте. Теплі побажання приємно вразять будь-кого, адже день ангела - особливе свято.
Кого вітати з днем ангела 16 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki та "ВсеОсвіта".
Хто святкує день ангела 16 березня
Вітайте з іменинами тих, хто отримав одне з таких імен: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.
Також не забудьте нагадати про день ангела друзів, колег та родичів, якщо когось з них їх звуть так: Нонна, Зіновій, Севастіан, Зенон, Василь.
Теплі привітання з іменинами
- "У цей особливий день хочу побажати тобі благополуччя і щастя. Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає, а твої плани будуть втілені в життя. Сподіваюся, тебе завжди будуть супроводжувати удача й успіх"
- "З днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чесність, повагу до інших, щирість. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки"
- "Від щирого серця бажаю вам щастя і благодаті, незгасимої світлої надії і невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує ваші молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!".
Як привітати з днем ангела у віршах - ці слова змусять усіх плакати
"Живи і знай, що за плечима
У тебе Ангел вірний твій.
Ласкавий, з добрими очима
Господній помічник святий.
Нехай рука його, незримо
Завжди укаже вірний шлях.
Хай Ангел наглядає пильно
Й допомагає у ділах.
Нехай, тобі він нагадає
Про неземний, міцний зв'язок.
Хай щастя в долю посилає
На тисячі земних стежок".
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