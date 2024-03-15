День ангела 16 березня. Теплі привітання, які розчулять кожного

Не забувайте вітати з іменинами людей, яких цінуєте та поважаєте. Теплі побажання приємно вразять будь-кого, адже день ангела - особливе свято.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Jelayki та "ВсеОсвіта".

Кого вітати з днем ангела 16 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує день ангела 16 березня

Вітайте з іменинами тих, хто отримав одне з таких імен: Олександр, Юліан, Трохим, Павло і Денис.

Також не забудьте нагадати про день ангела друзів, колег та родичів, якщо когось з них їх звуть так: Нонна, Зіновій, Севастіан, Зенон, Василь.

Теплі привітання з іменинами

"У цей особливий день хочу побажати тобі благополуччя і щастя. Нехай твій Ангел завжди тебе оберігає, а твої плани будуть втілені в життя. Сподіваюся, тебе завжди будуть супроводжувати удача й успіх"

"З днем ​​ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чесність, повагу до інших, щирість. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім'ям, що подарували тобі твої батьки"

"Від щирого серця бажаю вам щастя і благодаті, незгасимої світлої надії і невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує ваші молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!".

Як привітати з днем ангела у віршах - ці слова змусять усіх плакати

"Живи і знай, що за плечима

У тебе Ангел вірний твій.

Ласкавий, з добрими очима

Господній помічник святий.

Нехай рука його, незримо

Завжди укаже вірний шлях.

Хай Ангел наглядає пильно

Й допомагає у ділах.

Нехай, тобі він нагадає

Про неземний, міцний зв'язок.

Хай щастя в долю посилає

На тисячі земних стежок".