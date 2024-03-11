День ангела 12 березня. Найкращі привітання з іменинами від усього серця

Якщо ви хочете приємно здивувати друга, колегу або рідну людину - дізнайтеся, коли в неї іменини. День ангела - важливе свято, а тому не варто його ігнорувати.
У кого день ангела 12 березня, а також як привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Гумореска", "Люкс ФМ".
Підготуйте привітання для людей, які носять такі імена: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій і Ян.
Окрім цього, дні ангела святкують ті, кого звуть так: Прокіп, Маркіян, Тимофій, Юліан, Яків, Степан, Макар
"З днем Ангела. Бажаю ніколи не сумувати і нічого не боятися. Бажаю радіти життю і наповнювати його любов'ю, щасливими посмішками, приємними моментами. Бажаю тобі, Галино, доброї удачі і якнайшвидшого здійснення головної мрії!"
"Цього дня ти святкуєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Ну а тобі я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!"
"Ангел поруч, він посміхається і обіцяє завжди бути з тобою. Не переставай у нього вірити і нехай молитва до нього зробить світ навколо світлішим!".
"Щоб Ваше здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить,
І благодать Господня з Вами буде".
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
Окрім цього, раніше стало відомо про найважливіші традиції на Масляну, про які варто пам'ятати.