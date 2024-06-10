День ангела 11 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників

До слова, нещодавно ми розповідали, коли Мусульманський Новий рік.

Окрім цього, раніше стало відомо, чому люди стукають по дереву "на удачу".

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Znaki, Globalstroy.