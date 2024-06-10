День ангела 11 червня: ніжні та душевні привітання для іменинників

Іменини бувають у кожної людини, проте не всі знають, коли саме їх святкувати. І якщо ви хочете вразити родича, колега, друга або просто гарного знайомого, не забудьте привітати їх з днем ангела.
У кого іменини 11 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Ми бажаєм Вам багато:
Щоб було щоденно свято,
Квітів купи, подарунків,
Найсерйозніших стосунків,
У долонях зірок з неба,
Грошиків ще більш, ніж треба,
До ста років молодіти,
Жити файно, легко жити!
З іменинами!".
До слова, нещодавно ми розповідали, коли Мусульманський Новий рік.
Окрім цього, раніше стало відомо, чому люди стукають по дереву "на удачу".
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, Znaki, Globalstroy.