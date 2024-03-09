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День ангела 10 березня. Цікаві привітання з іменинами - з гумором та від душі

Хто святкує іменини 10 березня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У кожної людини є свій ангел-охоронець, а тому не забувайте вітати з іменинами тих, кого любите, цінуєте та поважаєте. Не шкодуйте теплих слів та бажайте усього найкращого, головне - щиро.

Кого вітати з іменинами 10 березня та як зробити це красиво, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "holiday zubrila" та "Гумореска".

Кого вітати з днем ангела 10 березня

Цього дня іменини святкують: Віктор, Галина, Анастасія, Леонід, Денис, Ніка, Федора, Василина, Купріян.

Окрім цього, не забудьте привітати з днем ангела людей, які при народженні отримали такі імена: Регіна, Тарас, Денис.

Як щемливо привітати з іменинами

  • "Бажаю сонячного настрою, чудових, радісних подій, хай доля стежкою квітучою, веде до здійснення всіх мрій!"
  • "Вітаємо з іменинами! Бажаємо ситих гостей, веселих новин, щедрих чоловіків і високих каблуків. Яскравої помади, легкого погляду, шелесту зелених купюр і сукні від кутюр!"
  • "Щиро вітаю та бажаю, аби ангел-охоронець завжди був поруч! Не сумуй, кохай, живи та дихай на повні груди. Нехай усе твоє життя буде щасливим та веселим".

Привітання з гумором

"Бажаю тобі, щоб всі складнощі в твоєму житті полягали в тому, щоб обрати: яка з 10-ти машин підходить для поїздки сьогодні в магазин, на якому острові провести відпустку, що одягнути і який ресторан для обіду вибрати. А всі інші тривоги хай відступають, залишаючи місце для щасливих і радісних моментів у житті. З днем Ангела!".

Душевне привітання з днем ангела у віршах

"Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!"

Привітання з іменинами до сліз

"Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!".

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