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Самые матюкливые нардепы: видео из Верховной Рады

STYLERКурьезы    04.07.2019 - 15:21
Самые матюкливые нардепы: видео из Верховной Рады
Политики матерятся в Верховной Раде (Коллаж РБК-УКраина)

В употреблении матюков в Верховной Раде замечены как мужчины, так и женщины

Законопроект, который внесла на рассмотрение Верховной Рады нардеп Ольга Богомолец о дематюкации языка, вызвал очень живое обсуждение у пользователей социальной сети.

Впрочем, сама инициатива Богомолец вполне понятна, так как в здании Верховной Рады маты слышатся довольно часто. Подборку матерящихся чиновников собрала ТСН.

1. Ирина Луценко. В феврале 2019 года супруга генерального прокурора выступала с трибуны Верховной рады о переименовании Днепропетровской области, но что-то пошло не так и Ирина Луценко начала говорить не о том. Когда ей указали на ошибку, она протянула взволнованное: "Б..", но тут же исправилась "..ха-муха" и извинилась.

 
Дружина генпрокурора вилаялася у Раді

Ірина Луценко у свій день народження випадково вилаялася за трибуною парламенту. З ким не буває… ;) Подобиці тут: https://tsn.ua/politika/druzhina-genprokurora-vilayalasya-na-tribuni-verhovnoyi-radi-1293495.html

Опубліковано ТСН Четвер, 7 лютого 2019 р.

2. Владимир Гройсман. Во время заседания Верховной рады премьер-министр Украины отреагировал на слова Геннадия Зубко о пожаре на терриконе во Львовской области.

"Ты еще раз так скажешь – я тебя выгоню на х*й отсюда. Ты понял меня, или нет", - выдал Гройсман.

Видео: YouTube/FastViralShow

3. Василий Нимченко. Нардеп от "Оппоблока" не смог разобраться, как включается микрофон на трибуне и начал ругаться на него нецензурно.

"Как же оно включается, бл*. Я же не выступал давно что-то. И *пта. Алло, слышно, да? Уважаемые коллеги...", – заявил Нимченко.

4. Олег Ляшко. Лидера Радикальной партии разозлила лестница, на которой он споткнулся и упал. В это время его снимали на камеру и было отчетливо слышно слово "Бл..ь!"

5. Олег Барна. Этот нардеп ополчился на журналиста Игоря Колтунова, который задал ему вопрос о кнопкодавстве.

"Какого хрена ты ко мне подошел? На х*й пошел бегом, пид*ила! Ты что, нетрадиционной ориентации?" – заявил Барна журналисту.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардепы не стыдятся использовать ругательства и во время прямых эфиров - Мосийчук устроил скандал во время передачи.

А также рассказывали о том, что внефракционный депутат Виталий Куприй позволил себе нецензурно ответить Петру Порошенко прямо в зале Верховной Рады.

Политики отжигают (Видео: РБК-Украина)

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