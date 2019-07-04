Самі матюкливі нардепи: відео з Верховної Ради

Політики матюкаються у Верховній Раді (Колаж РБК-Україна)

У вживанні матюків у Верховній Раді помічені як чоловіки, так і жінки

Законопроект, який внесла на розгляд Верховної Ради нардеп Ольга Богомолець про дематюкацию мови, викликав дуже жваве обговорення у користувачів соціальної мережі.

Втім, сама ініціатива Богомолець цілком зрозуміла, оскільки в будівлі Верховної Ради матюки чути досить часто. Добірку чиновників, що матюкаються, зібрала ТСН.

1. Ірина Луценко. У лютому 2019 року дружина генерального прокурора виступала з трибуни Верховної ради про перейменування Дніпропетровської області, але щось пішло не так і Ірина Луценко почала говорити не про те. Коли їй вказали на помилку, вона простягнула схвильоване: "Б..", але тут же виправилася "..ха-муха" і вибачилася.

Дружина генпрокурора вилаялася у Раді Ірина Луценко у свій день народження випадково вилаялася за трибуною парламенту. З ким не буває... ;) Подобиці тут: https://tsn.ua/politika/druzhina-genprokurora-vilayalasya-na-tribuni-verhovnoyi-radi-1293495.html Опубліковано ТСН Четвер, 7 лютого 2019 р.

2. Володимир Гройсман. Під час засідання Верховної ради прем'єр-міністр України відреагував на слова Геннадія Зубка про пожежу на териконі у Львівській області.

"Ти ще раз так скажеш – я тебе вижену на х*й звідси. Ти зрозумів мене, чи ні", - видав Гройсман.

Відео: YouTube/FastViralShow

3. Василь Німченко. Нардеп від "Оппоблока" не зміг розібратися, як вмикається мікрофон на трибуні і почав лаятися на нього нецензурно.

"Як же воно включається, бл*. Я ж не виступав давно щось. І *пта. Алло, чутно, так? Шановні колеги...", – заявив Німченко.

4. Олег Ляшко. Лідера Радикальної партії розлютили сходи, на якій він спіткнувся і впав. В цей час його знімали на камеру і було виразно чути слово "Бл..ь!"

5. Олег Барна. Цей нардеп ополчився на журналіста Ігоря Колтунова, який задав йому питання про кнопкодавство.

"Якого хріна ти до мене підійшов? На х*й пішов бігом, під*іла! Ти що, нетрадиційної орієнтації?" – заявив Барна журналісту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардепи не соромляться використовувати лайку та під час прямих ефірів - Мосійчук влаштував скандал під час передачі.

А також розповідали про те, що позафракційний депутат Віталій Купрій дозволив собі нецензурно відповісти Петру Порошенку прямо в залі Верховної Ради.

Політики віджигають (Відео: РБК-Україна)