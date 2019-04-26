Дело Зайцевой: всплыли интересные факты об апелляции

Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской в Харькове, решила оспорить в апелляции свою вину и считает, что вина Геннадия Дронова намного больше. Об этом рассказала журналист Татьяна Доцяк на своей странице в социальной сети Facebook.

Алена Зайцева хочет, чтобы суд пересмотрел ее приговор и назначил ей другое наказание в виде 5 лет лишения свободы и освободил ее от наказания, выпустив на волю "условно". Татьяна Доцяк рассказала, что именно Алена Зайцева собирается оспорить в апелляции:

Зайцевой не понятна степень ее вины и за какие именно действия она получила 10 лет;

Зайцевой не понятно на какой сигнал светофора она выехала на перекресток – желтый или красный;

Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка так, как того требуют правила дорожного движения, а именно – не прибегая к экстренному торможению, двигалась далее для сохранения безопасности движения;

Зайцева уверена, что если бы не Дронов – она бы проскочила;

После удара автомобилей, в случае с ее Лексусом, который вылетел на тротуар и убил 6 человек, еще 6 травмировал – действовала непреодолимая сила;

Виновата только в превышении скорости;

Зайцевой не понятно, как она столкнулась с Дроновым, так как он сам в нее врезался и помешал совершить безопасный маневр. Хотя уверена, что с ее стороны это был безопасный маневр на перекрестке;

Степень своей вины и Дронова Зайцева оценивает, как 70 – Дронов и 30 – она;

Просит отменить приговор. Новый приговор назначить в 5 лет лишения свободы и освободить от наказания, то есть – отпустить "условно";

Гражданские иски разделить также 70 на 30;

Кроме того, Татьяна Доцяк добавила, что по мнению Алены Зайцевой, Геннадий Дронов ее "догонял" и ей непонятно, на какой сигнал светофора Дронов выехал. Также она считает, что Дронову назначили слишком суровое наказание.

Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)

Алена Зайцева может нарушать право Геннадия Дронова на обжалование, так как продолжает читать материалы дела.

"Ведь участников два, и пока она читает, он ждет. Закон действительно не ограничивает сроки "Чтения", но по представлению прокурора или следователя, суд может установить сроки. Так говорится в решении Конституционного суда", - добавила журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО.

А также рассказывали о том, что появился новый поворот в деле Зайцевой и Дронова.