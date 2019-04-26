Дело Зайцевой: всплыли интересные факты об апелляции

Алена Зайцева готова большую часть вины за ДТП переложить на плечи Дронова
Алена Зайцева, которая была признана виновной в совершении ДТП на улице Сумской в Харькове, решила оспорить в апелляции свою вину и считает, что вина Геннадия Дронова намного больше. Об этом рассказала журналист Татьяна Доцяк на своей странице в социальной сети Facebook.
Алена Зайцева хочет, чтобы суд пересмотрел ее приговор и назначил ей другое наказание в виде 5 лет лишения свободы и освободил ее от наказания, выпустив на волю "условно". Татьяна Доцяк рассказала, что именно Алена Зайцева собирается оспорить в апелляции:
Кроме того, Татьяна Доцяк добавила, что по мнению Алены Зайцевой, Геннадий Дронов ее "догонял" и ей непонятно, на какой сигнал светофора Дронов выехал. Также она считает, что Дронову назначили слишком суровое наказание.
Алена Зайцева и Геннадий Дронов (Коллаж РБК-Украина)
Алена Зайцева может нарушать право Геннадия Дронова на обжалование, так как продолжает читать материалы дела.
"Ведь участников два, и пока она читает, он ждет. Закон действительно не ограничивает сроки "Чтения", но по представлению прокурора или следователя, суд может установить сроки. Так говорится в решении Конституционного суда", - добавила журналист.
Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО.
А также рассказывали о том, что появился новый поворот в деле Зайцевой и Дронова.