Дело Зайцевой и Дронова: виновных в смертельном ДТП пытаются отмазать

Алена Зайцева и Геннадий Дронов находятся под стражей из-за смертельного ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек. Их обоих приговорили к 10 годам лишения свободы. При этом Верховный Суд рассмотрит кассационные жалобы двух виновников страшной аварии.

Суд состоится 3 апреля в Киеве, но потерпевшие смогут участвовать в нем онлайн, находясь при этом в суде Харькова. Кроме того, Зайцева и Дронов также могут принять в нем участие онлайн.

Мать погибшего Александра Светлана Винниченко рассказала, что Зайцева уже отказалась присутствовать онлайн. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Чему тут удивляться. Вы же помните, как во время чтения приговора в Харьковском суде Зайцева встала и ее вывели из зала. Она даже не захотела слушать приговор. Так и тут", - рассказала Светлана.

При этом у Зайцевой появились новые адвокаты, которые говорят, что их подзащитная не виновата в этом страшном ДТП. Она на скорости выехала на перекресток на красный свет, а Дронов не уступил ей дорогу и разогнавшись догнал ее, и ударил в левое заднее крыло. Из-за сильного удара автомобиль Зайцевой потерял управление, и она не могла ничего с этим сделать.

Также адвокаты считают, что суд не принял во внимание возраст их подопечной и тяжелые заболевания. Они также просят закрыть против нее дело.

В свою очередь, адвокат Дронова добивается того, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, что будет означать его новое рассмотрение.

Родные погибших боятся, что из-за пандемии коронавируса дело могут отправить на новое рассмотрение или же просто замять.

Ранее адвокат рассказала о том, что Зайцева и Дронов не выполняют судебный приговор в полной мере.

Напомним, что ДТП в Харькове случилось осенью 2017 года. После столкновения автомобилей Зайцевой и Дронова, авто Зайцевой отбросило на остановку, где стояло много людей. Всего в этой аварии получили ранения 11 человек, из которых 6 не смогли оправиться от полученных увечий. Зайцевой и Дронову еще осталось отбывать наказание 8 лет.