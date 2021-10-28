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Що робити, якщо ви купили "липовий" сертифікат і хочете зробити щеплення: в МОЗ дали відповідь

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Четвер 28 жовтня 2021 15:59
Що робити, якщо ви купили "липовий" сертифікат і хочете зробити щеплення: в МОЗ дали відповідь Сертифікат вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Липовий" сертифікат вакцинації від коронавірусу не врятує вас від інфекції. Але, якщо ви дійсно захочете зробити щеплення - у вас буде така можливість.

Про це розповів головний санлікар ігор Кузін на телеканалі "Україна 24".

За його словами, якщо у вас є підроблений сертифікат, слід звернутися в пункт щеплення й отримати справжню вакцину.

"Якщо ви маєте підроблений сертифікат, ви все-таки скористалися ним, придбали його, зверніться до пункту щеплення і отримаєте справжню вакцину, і отримаєте справжній повний курс щеплень. Треба буде розповісти, що ви його купили, відповідно буде викликана Національна поліція, зберуться докази, але людина отримує захист, а це найцінніше", - сказав він.

Кузін ще раз нагадав, що підроблений сертифікат про вакцинацію не врятує життя, що здатна зробити вакцина.

"Вакцинація є дійсно ефективним методом, коли людина, навіть якщо вона і буде інфікована, вона перенесе захворювання в легкій формі. Але не варто забувати, звичайно ж, про протиепідемічні норми, дотримуватися дистанції, використовувати маски... слідкуйте за цими нормами, які зараз є, це також ефективні дії проти коронавірусу", - сказав Кузін.

Як ми раніше писали, у Вінниці виявили схему продажу підроблених covid-сертифікатів.

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сертифікат вакцинації
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