Делать КТ нет смысла: семейный врач развенчал один из мифов о COVID-19

Когда нужно делать КТ при COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Семейный врач рассказал, в каких случаях нужно делать компьютерную томографию легких

Эпидемия коронавируса во всем мире продолжается, Украина - не исключение. Во всех городах сейчас наблюдается паника и тревога, люди стоят в очередях, чтобы сделать компьютерную томографию легких(КТ) . Все боятся, что COVID-19 даст осложнения. Семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич рассказал, когда эту процедуру действительно надо делать.

"Не только врачи назначают: многие пациенты делают КТ сами, как только появился кашель. Но состояние легких, которое показывает КТ, часто не соответствует тяжести болезни. Например, у моей пожилой пациентки не было даже намека на коронавирусную инфекцию (а КТ она делала по другой причине), но это исследование выявило изменения, характерные для двусторонней пневмонии", - рассказал медик в эфире "Фактов".

Также доктор ответил на другой вопрос из эфира на тему, нужно ли делать КТ после 14 дней болезни, чтобы удостовериться и не переживать. По его мнению, если симптомы уменьшаются и состояние стабилизируется - в этой процедуре нет необходимости.

"Если симптомы уменьшаются — не повышается температура, уменьшается кашель, сатурация в норме, то делать КТ нет смысла. Лучевая нагрузка при этом исследовании в несколько раз больше, чем при обычном рентгене", - рассказал Феликс Илясевич.

Как мы писали ранее, ученые сделали новое заявление о бессимптомном COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что на COVID-19 не действуют антибиотики и врач-инфекционист рассказал, когда их нужно принимать.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский объяснил причины ложных КТ и ПЦР-тестов.