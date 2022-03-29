Что делать при контузии во время взрывов: симптомы и помощь

С вторжением России в Украину и уничтожением наших городов, к несчастью, многие люди сталкиваются с контузией.

В материале Styler читайте, что это такое, симптомы, и как помочь человеку справиться с ней.

Что такое контузия

Контузия — особый вид общего поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на все тело или на его обширные участки. Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны. Характерным признаком контузии является потеря сознания.

Симптомы контузии

Контузия может продолжаться от нескольких минут до пары часов. При ней характерны такие симптомы:

сильная головная боль;

тошнота и рвота;

частое сердцебиение;

потеря памяти;

переломы, черепно-мозговые травмы, повреждения внутренних органов - при тяжелой контузии.

Как помочь человеку при контузии

Пока медики в пути, проверьте дыхание и пульс у пострадавшего. Если человек дышит слабо, сделайте ему искусственное дыхание. Проверьте нос, рот и горло пострадавшего на наличие пыли, земли или песка.

Контуженого человека нужно постараться перенести в безопасное место и перевернуть на спину. Немедленно вызывайте скорую помощь!

Лечение контузии

Если контузия серьезная - человека могут госпитализировать на несколько недель, если легкая степень - оставят дома. Лечение контузии проводится таблетками и почти всегда оканчивается успешно и без последствий.

При контузии в связи с более значительным повреждением мозга кроме потери сознания развиваются симптомы местного поражения, параличи, афазии, судорожные припадки. Более серьезными в этих случаях оказываются последствия для дальнейшего психического функционирования.