Що робити при контузії під час вибухів: симптоми і допомога
З вторгненням Росії в Україну і знищенням наших міст, на жаль, багато людей стикаються з контузією.
У матеріалі Styler читайте, що це таке, симптоми, і як допомогти людині впоратися з нею.
Що таке контузія
Контузія - особливий вид загального ураження організму, який виникає при раптовому непрямому впливі на все тіло або на його великі ділянки. Найчастіше виникає від вибухової повітряної хвилі. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості.
Симптоми контузії
Контузія може тривати від декількох хвилин до пари годин. При ній характерні такі симптоми:
- сильний головний біль;
- нудота і блювота;
- часте серцебиття;
- втрата пам'яті;
- переломи, черепно-мозкові травми, пошкодження внутрішніх органів - при важкій контузії.
Як допомогти людині при контузії
Поки медики в дорозі, перевірте дихання і пульс у потерпілого. Якщо людина дихає слабо, зробіть їй штучне дихання. Перевірте ніс, рот і горло потерпілого на наявність пилу, землі або піску.
Контужену людину потрібно постаратися перенести в безпечне місце і перевернути на спину. Негайно викликайте швидку допомогу!
Лікування контузії
Якщо контузія серйозна - людину можуть госпіталізувати на кілька тижнів, якщо легка ступінь - залишать вдома. Лікування контузії проводиться таблетками і майже завжди закінчується успішно і без наслідків.
При контузії у зв'язку з більш значним пошкодженням мозку крім втрати свідомості розвиваються симптоми місцевого ураження, паралічі, афазії, судомні напади. Більш серйозними в цих випадках виявляються наслідки для подальшого психічного функціонування.
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