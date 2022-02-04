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Делаем термоядерную горчицу дома. В магазине такую не купить

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Пятница 04 февраля 2022 13:19
Делаем термоядерную горчицу дома. В магазине такую не купить Фото: Как сделать горчицу дома (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома такую приправу, как горчица - очень легко. Для этого вам понадобится всего два продукта - это горчичный порошок и рассол.

Рецептом приготовления поделились в Instagram sad_mechta.

Ингредиенты

  • горчичный порошок - 2 ч.л.
  • рассол (огуречный, помидорный или капустный) - 60-70 мл
  • масло растительное (без запаха) - 20 мл
  • соль - 1/2 ч.л.
  • сахар - 1 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

В небольшую баночку с закручивающейся крышкой насыпьте горчичный порошок. Влейте рассол к горчичному порошку, добавьте соль и сахар по вкусу.

Тщательно размешайте порошок, чтобы не осталось комочков. Влейте ложечку растительного масла, еще раз перемешайте горчицу. Накройте баночку крышкой, полотенцем и поставьте в теплое место. После этого горчица готова.

Для справки

Семена горчицы являются богатым источником минералов, таких как кальций, магний, фосфор и калий. Кроме того, они содержат фолиевую кислоту и витамин А. Листья горчицы являются источником необходимых минералов, включая калий, кальций, фосфор, магния, а также клетчатки и витаминов А, К и С.

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