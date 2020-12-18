В декабре и январе украинцы смогут отправлять посылки бесплатно

Через почтоматы можно отправлять посылки весом до 10 кг (фото: пресс-служба)

Услуга доступна благодаря почтоматам Meest

2020 войдет в историю как год бесконтактной доставки. Почтоматы стали главным трендом на рынке почтово-логистических услуг во время пандемии. Количество пользователей, отправляющих и получающих посылки с их помощью, за год выросло на 50-60%. Украинцы предпочитают этот вид доставки благодаря его простоте, удобству в использовании, а также абсолютной безопасности.

Учитывая растущий спрос на бесконтактную отправку в связи со второй волной распространения коронавирусной инфекции, и учитывая необходимость украинцев поздравить друг друга с новогодними праздниками, Meest анонсирует новую акцию. До 31 января получать и отправлять посылки через почтоматы Meest можно бесплатно. Услуга доступна по всей Украине.

"Обеспечить людям возможность отправлять посылки быстро и безопасно - это один из важнейших вызовов для нашей команды. Гибкость и готовность к изменениям - важная черта современного бизнеса. Поэтому мы не только оптимизируем сервисы по доставке товаров, но и развиваем и модернизируем новые процессы, стараемся сделать их доступными для всех слоев населения", - отметил Ростислав Кисиль, президент глобальной группы Meest.

Через почтоматы можно отправлять посылки весом до 10 кг - документы, электронную коммерцию и любые другие малогабаритные отправления. Кроме того, с 7 декабря по 31 января заказать бесплатную доставку товаров в почтоматы Meest можно и в популярных онлайн-магазинах техники, одежды, строительных, детских и косметических товаров и в книжных.

Напомним, кроме стандартного формата отправок через почтоматы Meest можно оформить сверхбыструю доставку по Киеву за 5 часов. Для этого вложить посылку в почтомат нужно до 11:00.

Meest - международная группа компаний, которая ведет свою деятельность более чем в 20 странах мира. На украинском рынке компания развивает собственную сеть почтоматов, которая сейчас насчитывает более 1500 автоматизированных устройств. На данный момент автоматические терминалы Meest единственные в Украине работают и на получение, и на отправку посылок.