Декабрь удивит аномальной погодой: синоптик пообещал украинцам сюрпризы

Погода в Украине в декабре 2020 года сильно удивит жителей страны. Первая декада месяца будет холодной, а в середине декабря ожидается потепление.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, похолодание в начале декабря будет незначительным и небольшие морозы возможны только по ночам. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Факты".

"Похолодание будет не критическим. Минусовая температура будет наблюдаться по ночам, изредка. Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом. После этого температура повысится, временами возможны небольшие осадки", - отметил синоптик.

В конце первой декады и в начале второй в Украине снова немного похолодает, а ближе к середине месяца температура воздуха начнет подниматься. А вот с 19 декабря синоптик снова прогнозирует похолодание.

"А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью температура может существенно упасть. Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - спрогнозировал Владимир Деркач.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики кардинально поменяли прогноз погоды на зиму в Украине.

А также мы писали о том, что в Украину движется новый циклон, который принесет существенное похолодание и мокрый снег.