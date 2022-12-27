Дефіцит вітаміну D: чим загрожує, як харчуватися і кому треба приймати додатково

Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін, який є одним з найважливіших для правильного функціонування організму людини.
Як визначити дефіцит, чим він загрожує, в яких продуктах міститься вітамін, і кому треба його приймати додатково - читайте нижче в матеріалі Styler.
Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін. Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол). D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло тощо), а от D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.
Кальциферол потрібен нам для нормального функціонування:
Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.
Вагітні і годуючі жінки жінки.
Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).
Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.
Люди, які мають недостатнє харчування та вони мало не перебувають на сонці.
Люди з діагностованим дефіцитом вітаміну D потребують більших доз, порівняно з рекомендованими профілактичними.
За словами лікарки Ольги Леськів, можна здати аналіз крові з вени на 25-ОН- гідроксивітамін - це сукупність віт D2 і D3 у сироватці крові.
Як розповіла лікар Лілія Сарахман, Всім здавати аналіз крові на визначення вітаміну не треба. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.
Фото: instagram.com/dr.sarahman
Дефіцит вітаміну D у дорослих важко виявити без аналізу крові. Проте якщо ви бачите у себе такі симптоми, це привід перевіритись:
Деякі продукти містять вітамін D природним чином, а інші збагачені ним.
Вітамін D можна знайти в таких продуктах:
Може бути важко отримувати достатню кількість вітаміну D щодня лише через перебування на сонці та через їжу, тому приймання добавок вітаміну D може допомогти. Та краще спочатку проконсультуватися із лікарем, чи є у вас така потреба.
Список препаратів, які можна приймати додатково і дорослим і дітям, можна побачити тут.
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