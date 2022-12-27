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Дефіцит вітаміну D: чим загрожує, як харчуватися і кому треба приймати додатково

Як визначити дефіцит вітаміну D (фото: raybori.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін, який є одним з найважливіших для правильного функціонування організму людини.

Як визначити дефіцит, чим він загрожує, в яких продуктах міститься вітамін, і кому треба його приймати додатково - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке вітамін D

Вітамін D або кальциферол - це жиророзчинний вітамін. Загалом є шість форм вітаміну, але клінічне значення має вітамін D2 (ергокальциферол) та вітамін D3 (холекальциферол). D2 - міститься в продуктах харчування (морська риба, яєчний жовток, печінка тріски, вершкове масло тощо), а от D3 - виробляється в шкірі під дією сонячних променів.

Яку функцію виконує вітамін

Кальциферол потрібен нам для нормального функціонування:

  • опорно-рухової системи - профілактика рахіту, остеопорозу, переломів, остеомаляції, нервової системи, імунної системи;
  • кальціє-фосфорного обміну і рівня кальцію в крові;
  • для профілактики депресивних розладів, аутоімунних процесів, цукрового діабету та ожиріння.

Хто в групі ризику дефіциту вітаміну D?

Діти - вони швидко ростуть і можуть мати більші потреби та недостатнє надходження.

Вагітні і годуючі жінки жінки.

Люди з хронічними захворюваннями (хронічна хвороба нирок, печінки, кишечника, при вживанні деяких препаратів).

Жінки репродуктивного віку і дівчата пубертатного віку.

Люди, які мають недостатнє харчування та вони мало не перебувають на сонці.

Рекомендовані профілактичні дози вітаміну:

  • Немовлята: 400-600 МО або (10-15 мкг) на добу.
  • Діти від 1 до 18 років: 600-1000 МО (15-25 мкг) на добу.
  • Дорослі та люди старшого віку: 800-2000 МО (20-50 мкг) на добу.
  • Вагітні та годуючі жінки: (1500-2000 МО) (37,5-50 мкг) на добу.

Люди з діагностованим дефіцитом вітаміну D потребують більших доз, порівняно з рекомендованими профілактичними.

Який аналіз здати, і яка норма?

За словами лікарки Ольги Леськів, можна здати аналіз крові з вени на 25-ОН- гідроксивітамін - це сукупність віт D2 і D3 у сироватці крові.

Як розповіла лікар Лілія Сарахман, Всім здавати аналіз крові на визначення вітаміну не треба. Якщо ви будете приймати профілактичну дозу, не маєте ніяких скарг і не належите до групи ризику, то аналіз на визначення вітаміну D вам не потрібний.


Фото: instagram.com/dr.sarahman

Як зрозуміти, що вам варто здати аналіз?

Дефіцит вітаміну D у дорослих важко виявити без аналізу крові. Проте якщо ви бачите у себе такі симптоми, це привід перевіритись:

  • швидка втомлюваність;
  • сильний біль або слабкість у кістках або м’язах;
  • ломота в ногах, тазі та стегнах.

В яких продуктах міститься вітамін?

Деякі продукти містять вітамін D природним чином, а інші збагачені ним.

Вітамін D можна знайти в таких продуктах:

  • лосось;
  • сардини;
  • оселедець;
  • консервований тунець;
  • печінка тріски;
  • яловича печінка;
  • яєчний жовток;
  • креветки;
  • гриби;
  • молоко;
  • сири;
  • вершкове масло;
  • певні зернові та вівсяні пластівці;
  • йогурт;
  • апельсиновий сік.

Може бути важко отримувати достатню кількість вітаміну D щодня лише через перебування на сонці та через їжу, тому приймання добавок вітаміну D може допомогти. Та краще спочатку проконсультуватися із лікарем, чи є у вас така потреба.

Список препаратів, які можна приймати додатково і дорослим і дітям, можна побачити тут.

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