Дефицит овощей и фруктов. Грозят ли украинцам пустые рынки и магазины?

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский объяснил, что некоторые проблемы возникли весной с ранними овощами и фруктами.

"Российская оккупация части Херсонской и Запорожской областей сказалась на предложении продовольствия на рынках и магазинах. Речь идет прежде всего о ранних овощах и ягодах. Украинская клубника, редис, огурцы, помидоры появились в этом году значительно позже на прилавках, чем всегда, а цены на них существенно выросли", - объясняет Хмелевский.

Он добавил, что частично предложение было замещено за счет импорта, а в последнее время существенно выросли поставки ягод и ранних овощей из других регионов Украины.

"Уже наблюдается определенное понижение цен. Что касается других продуктов, то их недостатка нет. Украина не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и является одним из крупнейших экспортеров на мировых рынках", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в целом в Украине дефицит продуктов питания не ожидается. Однако в этом году украинцы скорее всего лишаться части любимых фруктов из южных регионов.

"В этом году мы можем не отведать мелитопольскую черешню или херсонских арбузов. Что касается цен, то, несмотря на избыток продуктов, они будут расти, в первую очередь из-за роста стоимости энергоносителей", - пояснил Хмелевский.