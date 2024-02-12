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"Дедпул та Росомаха": у Marvel заінтригували трейлером фільму з Рейнольдсом та Джекманом

Коли вийде новий "Дедпул" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

З'явився український тизер-трейлер нового фільму від Marvel. Вже влітку на екрани вийде продовження "Дедпула" і тепер до головного персонажа доєднається ще й Росомаха.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал Kinomania Film Distribution.

Про що буде новий "Дедпул"

"Кожен заслуговує на щасливий кінець", - такий слоган отримав новий супергеройський екшн.

У фільмі продюсера Шона Леві знявся, звісно ж, Дедпул Раян Рейнольдс. Але на фанів чекає сюрприз - до сюжетної лінії увірветься персонаж з іншої супергеройської історії - легендарний Росомаха, якого незмінно грає Г'ю Джекман. Також у фільмі знялися Морена Баккарін, Дженіфер Ґарнер, Бріанна Гільдебранд, Шіолі Куцуна, Роб Делані, Тоні Мак-Карті та інші. 

Сюжет нового "Дедпула" розповість про новий етап у житті головного героя. Звісно ж, йому знову доведеться боротися за існування та проти злих персонажів.

Кадр з нового фільму "Дедпул та Росомаха" (скріншот)

Фільм вийде на екрани вже влітку цього року. Прем'єру заплановано на 25 липня. 

"Дедпул та Росомаха" - український трейлер

 

Як реагує мережа

Трейлер нового фільму від Marvel заінтригував та вразив користувачів. У коментарях вони пишуть:

  • "Той випадок, коли перегляд трейлеру справжнє свято"
  • "Епічненько! Мабуть, найочікуваніший фільм року. Бо якось більшість продовжень вже скотились"
  • "Нарешті! Майже дочекались, ще трішки протягнути. Це буде крутяк".

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