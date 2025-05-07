Де знаходиться найкрасивіше рожеве озеро у світі та чому там немає туристів

Унікальна краса рожевого озера

Озеро Хільєр розташоване на острові Серединний, який входить до архіпелагу Речерч, неподалік узбережжя Австралії. Його відкрив британський мореплавець Метью Фліндерс у 1802 році, коли піднявся на найвищу точку острова. Побачивши яскраво-рожеву водойму, він був вражений настільки, що згадував про неї у своїх нотатках.

Озеро оточене густими евкаліптами, які створюють різкий контраст із яскравим відтінком води. Найкраще рожевий колір видно з повітря - саме тому аерофотознімки Хільєра стали такими популярними. На відміну від інших кольорових озер у світі, Хільєр має стабільно яскравий рожевий відтінок у будь-яку пору року.



Властивості води та її солоність

Озеро не надто велике - його довжина сягає 600 метрів, а ширина становить близько 250 метрів. Глибина порівняно невелика, але концентрація солі у воді набагато вища, ніж в океанських водах. Завдяки цій солоності людина може просто лягти у воду й триматиметься на поверхні без зусиль.

У першій половині XX століття тут навіть намагалися добувати сіль, але цей процес швидко припинили через важкодоступність місця. Колір води іноді змінюється - від яскраво-рожевого до насичено-бузкового, залежно від погодних умов. Попри яскравий колір, вода є безпечною для купання та не містить токсичних речовин.

Можна побачити, як багато солі на краю води (фото: Вікіпедія)

Справжня причина рожевого кольору

Багато озер у світі змінюють свій колір через водорості або мінерали, що потрапляють у воду. Наприклад, в Індії озеро Лонар змінює колір через активність червоних водоростей у спекотні періоди.

Щодо Хільєра, довгий час вважалося, що рожевий колір зумовлений наявністю спеціальних водоростей, але перші дослідження не дали доказів. Лише у 2016 році в рамках проєкту Extreme Microbiome Project було виявлено водорості Dunaliella salina.

Вони активно виробляють каротиноїди - пігменти, що й надають воді рожевий відтінок. Ці ж речовини використовуються у біодобавках, бо є джерелом вітаміну А.

Озеро розташовано у важкодоступному місці (фото: Вікіпедія)

Чому туристів там майже немає

Попри свою неймовірну красу, озеро Хільєр залишається практично недоступним для більшості туристів. Воно розташоване у важкодоступному місці, а густі ліси навколо не мають облаштованих стежок. Потрапити до озера можна лише на вертольоті або спеціальному екскурсійному літаку.

Через це відвідування озера - дороге задоволення, доступне небагатьом. Тому в соціальних мережах дуже мало фотографій мандрівників із цього місця, хоча воно й викликає великий інтерес. Озеро Хільєр залишається однією з найбільш загадкових та маловідомих природних пам’яток Австралії.