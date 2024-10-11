Де зараз переможниця "Холостяка" Олена Лесик, яка кинула та принизила Іраклі Макацарія

Що відомо про Олену Лесик

Олена Лесик народилася 6 вересня 1995 року у Харкові.

Закінчила Харківський національний університет за спеціальністю "перекладач китайської мови". Також дівчина є фіналісткою конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2018".

З 18 років працювала моделлю, брала участь у численних рекламних проектах, різноманітних фотосесіях, у тому числі у стилі "ню".

Олена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

Як розвивалися відносини Іраклі Макацарія та Олени Лесик

Як відомо, за серце привабливого грузина у "Холостяку" боролося 28 дівчат. У фіналі проекту Макацарія вибрав Олену і навіть освідчився їй у коханні.

Після зйомок пара деякий час була разом та навіть будувала спільні плани на майбутнє. Востаннє їх бачили разом у листопаді 2016 року у Києві - тоді вони святкували першу річницю стосунків.

Пара під час проекту (скриншот)

Але на початку 2017 року дівчина написала у своєму Instagram провокаційний пост про те, що вони більше не разом.

"Я вирішила сказати вам те, що є очевидним. Я вважаю, що цю новину ми з Іраклі мали донести вам разом! Але, мабуть, мені, "маленькій принцесі", доведеться все зробити самій", - зазначила Лесик.

Дівчина заявила, що вони розсталися, принизивши Макацарія.

"Ми з Іраклі більше не пара! Скажу тільки за себе. Мої почуття та вчинки були щирими в цих відносинах! Про це знали всі - і сім'я Іраклі, і мої близькі та наші друзі! Я була готова на багато чого заради цієї людини - залишити кар'єру, переїхати до Грузії… Готова була від цієї людини народити дітей, будувати з нею сім'ю. Рішення про розлучення прийняла я. І не тому, що в мене хтось є (Ярослав, мій друг, який сам привів мене на кастинг "Холостяк 6"), і не тому, що в душі немає почуттів до Іраклі, я просто втомилася проявляти ініціативу в наших відносинах! Я просто хочу щоб мене розуміли та кохали", - написала тоді Лесик.

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Зазначимо, що Іраклі відреагував на цю публікацію також.

"Хоч я і не згоден з формулюванням посту Олени і тим настроєм, з яким вона описала нашу ситуацію, вважаю, що це її право та її вибір. Я хочу подякувати Олені за ті приємні моменти, що були в наших відносинах - і під час проекту, і після нього. Не шкодую ні про що і вважаю, що ця глава займе гідне місце у книзі мого життя.Бажаю Олені знайти у майбутньому своє щастя, багато добра, кохання та кар'єрних здобутків", - зазначив грузин.

Олена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

Як зараз виглядає Олена Лесик

Судячи з її Instagram, модель живе у Києві, але досить часто подорожує за кордон, незважаючи на повномасштабну війну в Україні.

Остання подорож дівчини була до Греції (instagram.com/alona_lesik_)

На її сторінці можна знайти багато відвертих фото в нижній білизні та купальниках, а також фотосесії. Дівчина часто хвалиться в постах брендовими речами та сумками.

Олена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

Про особисте життя Лесик нічого не відомо.

Примітно, що сторінку українка веде англійською та російською мовами, а також вона не згадує про російську агресію і те, що в Україні щодня трапляються трагедії та гинуть люди. Інформації про збори для ЗСУ у її Instagram також немає.

Олена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)