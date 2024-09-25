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Де зараз Євген Літвінкович - зірка проектів "Х-фактор" і "Україна має талант"

Євген Літвінкович (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)
Автор: Іванна Пашкевич

Шанувальники музичних талант-шоу напевно пам'ятають фіналіста проєктів "Х-Фактор" і "Україна має талант" Євгена Літвінковича.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, чим зараз займається цей талановитий артист.

Євген Літвінкович приїхав в Україну з Білорусі і в 2012 році зумів завоювати серця глядачів на шоу "Україна має талант".

Незважаючи на те, що перемогти у фіналі йому не вдалося, він не здався і повернувся наступного року на проект "Х-Фактор", де знову дійшов до фіналу.

 

 

Після цього продюсерський центр СТБ запропонував йому п'ятирічний контракт, і артист активно зайнявся написанням пісень. Незабаром він порадував своїх шанувальників кліпом на композицію "Знаки Зодіаку", сольним концертом і гастрольним туром.

У 2014 році співак вирішив спробувати себе на Національному відборі на "Євробачення" з російськомовною композицією "Стреляная птица". У фіналі Євгену вдалося посісти 8-ме місце, випередивши Стаса Шурінса, дует "Анна-Марія" та інших популярних артистів.

Євген Літвінкович (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

Його раптове зникнення з української сцени залишилося практично непоміченим, адже всі були зосереджені на анексії Криму та початку війни на Донбасі. Лише через шість років Літвінкович розповів, що у 2014 році телеканал СТБ в односторонньому порядку розірвав із ним контракт.

Незважаючи на це, Євген продовжував писати музику, включно з україномовними піснями, і займається цим досі.

Суперечки щодо статі

Навколо статі артиста ходило безліч чуток. У виконавця досить високий голос як для чоловіка і витончені риси обличчя, що нагадують жіночі. Через це дехто вважає, що Літвінкович народився дівчинкою і пізніше вирішив змінити стать.

Сам Євген стверджує, що з'явився на світ із чоловічими статевими ознаками, хоча свій паспорт журналістам ніколи не демонстрував.

Євген Літвінкович (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

Де зараз Літвінкович

Від початку повномасштабної війни музикант залишався в Києві. Він брав участь у благодійних концертах і виступав перед дітьми в костюмі пса Патрона. В Україні співак живе разом зі своєю коханою Вікторією, яка займається проведенням розважальних заходів. На деякий час дівчині довелося покинути місто через обстріли.

Євген Літвінкович з коханою (фото: facebook.com/evgeniy.litvinkovich.officialpage)

Минулого року, до Дня Святого Валентина, Євген випустив україномовну пісню під назвою "Пульс".

 

Раніше ми розповідали, де зараз переможниця "Україна має талант" Ксенія Симонова.

Також дізнайтесь, що стало з переможцями "Х-фактора-9" ZBSband.

Для написання матеріалу були використані джерела: сторінка Євгена Літвінковича на Facebook.

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