Де відчути дух Різдва в Києві: ковзанки, святкові ярмарки й інстаграмні локації

Зима у Києві - це час, коли місто наповнюється казковою атмосферою. У різних куточках столиці з’являються яскраві локації, де можна відчути дух Різдва, насолодитися зимовими розвагами, зробити атмосферні фото й провести час із сім’єю чи друзями.

Головна ялинка України на Софійській площі: символ Різдва й надії

На Софійській площі з 6 грудня сяє головна різдвяна ялинка України. Цьогоріч вона заввишки 15 метрів і виконана в білому мінімалістичному стилі, що символізує новий початок. Блакитні кулі додають святкового настрою, а різдвяна зірка на вершині нагадує про надію і віру.

Підсвічування святкового дерева працює щодня з 17:00 до 21:00 для економії електроенергії (до 10 січня).

Цьогоріч масових заходів на площі не передбачено, але ялинка стала центральною різдвяною локацією столиці. Вона гармонійно доповнює архітектурний ансамбль Софії Київської і створює святкову атмосферу для сімейних прогулянок.

Головна ялинка країни у 2024 році (фото: t.me/KyivCityOfficial)

"Кришталева ковзанка"

Поруч із ТРЦ River Mall (Дніпровська Набережна, 12) розташувалася "Кришталева ковзанка" просто неба, яка вже стала улюбленим місцем для зимових розваг. Оточена урбаністичними декораціями та ялинкою у формі кристала, ковзанка ідеально підходить для незабутніх фото.

Відвідувачі можуть насолодитися катанням без обмеження часу, зігрітися гарячими напоями на фудкорті та спробувати різноманітні страви. Для малечі доступні "пінгвіни"-помічники, а новачки можуть скористатися послугами інструктора.

Ковзанка буде відкритою до 2 лютого. Працює у будні з 12:00 до 22:00, у вихідні та святкові дні - з 10:00 до 22:00. Ціни: 440 грн, пільговий квиток - 300 грн.

"Кришталева ковзанка" (фото: facebook.com/kryshtaleva.kovzanka)

MONPARK: святкова магія в самому центрі Києва

Цьогоріч кафе-бар MONPARK на Великій Васильківській став однією з найатмосферніших різдвяних локацій столиці. Тут пропонують авторську кухню, насичену святкову програму та благодійні ініціативи.

З 25 до 29 грудня гостей запрошують на частування просто неба, де можна скуштувати млинці з різноманітними начинками, какао і глінтвейн, а також взяти участь у приготуванні страв разом із командою закладу. 26 грудня з 18:00 до 20:00 відвідувачі зможуть насолодитися виступами щедрувальників і музикантів, які подарують справжній святковий настрій.

Заклад уже припав до душі своєю різдвяною атмосферою. Це й не дивно. Святковий декор, хвойні композиції, теплі пледи та мерехтливі вогники створюють затишок і чарівну атмосферу, а оновлене меню з авторськими стравами додає гастрономічного задоволення.

MONPARK (фото: monpark.com.ua)

Stella Sweets

Цієї зими Stella Sweets, що на вул. Івана Мазепи, 18/29, створила справжню святкову атмосферу, яку відчуваєш одразу при вході. Усередині та ззовні заклад прикрасили новорічними декораціями, що ідеально підійдуть для атмосферних святкових фото. Особливістю Stella Sweets є можливість замовити сніданок у "казковому будиночку" й насолоджуватися видом на місто.

Для тих, хто шукає подарунки, тут пропонують різдвяні набори: ароматні пряники, адвент-календарі, стильні подарункові коробки та інші солодкі сюрпризи.

Добропарк: скандинавська казка поруч із Києвом

Добропарк у селі Мотижин під Києвом цього року запрошує в казкове новорічне містечко "Зима за містом - 2025". Гостей чекає понад 50 тематичних локацій і фотозон, включно з парком ілюмінацій, де висота деяких інсталяцій сягає 9 метрів. Містечко виконане в скандинавському стилі, із центральною резиденцією Доброчара у великому шатрі діаметром 18 метрів.

На локації можна прогулятися різдвяним ярмарком, насолодитися святковими атракціонами та побачити головну ялинку Добропарку. Для дітей підготували зимові розваги: французьку карусель, паровозик і дитячий ігровий комплекс.

"Зимова казка" триватиме до 19 січня. Графік роботи – з 16:00 до 21:00. Ціни: для дорослого - 400 грн, дитячий та пільговий - 300 грн.

Добропарк (фото: dobropark.com)

"Milk Bar Wonderland"

Цього року "Milk Bar Wonderland" на Шота Руставелі, 16 дивує відвідувачів не лише святковими декораціями, але й унікальними активностями. У великій сніговій кулі можна зробити фото за благодійний донат, а інтерактивний "шатер-калейдоскоп" зачарує як дітей, так і дорослих.

Біля Milk Bar усіх охочих чекає затишна атмосфера з гарячими напоями, тематичними десертами та віконцем із напоями. Святкова локація вже стала must-visit місцем для створення незабутніх різдвяних спогадів.

Ювілейна "Зимова країна" на ВДНГ

Цьогоріч ВДНГ святкує 10-ліття "Зимової країни" та запрошує гостей насолодитися чарівною атмосферою. На відвідувачів чекає низка святкових локацій: величезна ковзанка під відкритим небом площею 2500 кв. м, "Оранжерея чар", Венеціанська карусель, колесо огляду, "Альпійська гірка" та улюблені серед дітей "Резиденція Санти" й "Різдвяна фабрика мрій".

Не обійдеться без традиційного різдвяного ярмарку, де можна придбати сувеніри та святковий декор, а також відвідати фуд-корт із гриль-стравами, популярним фастфудом від "Реберні", солодощами, гарячим глінтвейном і напоями.

На території працюють заклади на будь-який смак: Coffee Lover, "Білий налив", БПШ, Dot 2.0, Biologist, азійське бістро "Павільйон 98" та інші.

На Центральній площі із ялинкою проходитимуть святкові анімаційні шоу зі сніговиками та казковими героями. Вистави відбуватимуться щогодини з 12:00 до 18:00 у вихідні дні по 26 січня, а з 23 грудня по 5 січня - щодня. Загалом же "Зимова країна" триватиме до 2 березня. Двері ВДНГ відкриваються о 7:00 і зачиняються об 23:00.

Ціни: ковзанка - 390 грн (пільговий - 270 грн), Різдвяна фабрика мрій - 400 грн (груповий: 330 грн з 30.11 до 31.12, 380 грн з 01.01 до 12.01), Резиденція Санти - 450 грн, Оранжерея чар - 120 грн (пільговий - 95 грн).

Ювілейна "Зимова країна" на ВДНГ (фото: facebook.com/vdngkyiv)

Різдвяна магія біля Арсенальної

Площа біля станції метро "Арсенальна" перетворилася на зимову казку завдяки святковим ангелам, оленям, зіркам та яскравій ілюмінації. Сотні вогників прикрашають дерева, створюючи чарівну атмосферу та затишок.

Резиденція Святого Миколая у Великій лаврській дзвіниці

З початком грудня Велика лаврська дзвіниця (вул. Лаврська, 9) стала місцем, де оживає дух Різдва. У Резиденції Святого Миколая діти та дорослі можуть зустрітися з Чудотворцем, написати йому листа та загадати бажання під чарівною аркою мрій.

Окрім цього, відвідувачі мають можливість оглянути виставку "Єдність Різдва поколінь", створену українськими майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Експозиція триватиме до 15 січня 2025 року.

Ціни: дошкільнята - безкоштовно, дорослі та школярі - 150 грн.