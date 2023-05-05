Де сховати вдома гроші, щоб злодії їх не виявили: 7 надійних місць

Як зберігати гроші вдома?

Щоб уникнути будь-якого ризику крадіжки зі зломом, перше практичне правило – це вибрати місце, яке важко буде виявити. Отже, тримайте нові йдемо для того, де покласти ваші кровні заощадження.

Ремінь для джинсів або штанів

Аксесуар, про який злодії ніколи не замисляться. Брючний ремінь, чудове рішення за невеликі гроші. Він може бути чудовим місцем, щоб сховати цінності. Вам просто потрібно взяти ремінь із пряжкою, куди можна легко сховати гроші. Навряд чи хтось здогадається про цю непомітну маленьку схованку.

Морозилка

Холодні, хрусткі купюри. Злодії ніколи не запідозрять, що у холодильнику можуть бути гроші. До речі, багато людей похилого віку користуються цією ідеєю.

Комп'ютерний програвач компакт-дисків

Ось ще одна схованка. CD-привід комп'ютера. Хоча він більше використовується для відтворення компакт-дисків, ви все одно можете використовувати його, щоб сховати деякі банкноти. Цю схованку практично неможливо вгадати під час пограбування.

Схованка у стіні

Схованка, гідна справжніх майстрів! Жодний злодій не зможе знайти його. Хоча це складніша версія, що вимагає трохи більше часу та організації, її надійність вражає.

Щітка для волосся

У щітці для волосся є отвір. Видавивши кришку, ви виявите невеликий простір, що ідеально підходить для того, щоб сховати невелику пачку грошей. Вдома або в подорожі ця схованка - чудовий спосіб завжди тримати під рукою невелику суму на випадок потреби. Адже якщо ви зустрінете в поїзді злодіїв, то ви захищені.

Плінтуси вашого будинку

Надійна схованка. Гроші можна сховати за планками біля підніжжя стіни. Як правило, у злочинця не так багато часу на пошуки. Віддайте перевагу важкодоступним плінтусам, наприклад, за шафою.

Одвірок

Схованка у дверному одвірку? Так, це цілком можливо. Просто зробіть отвір у верхній частині дверної рами (яка знаходиться трохи нижче стелі). Незалежно від того, зачинені двері або відчинені, схованка залишається невидимою.