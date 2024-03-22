Де найкраще почати вести блог у 2024 році: топ платформ для творчості та заробітку

За минуле десятиліття блогінг став неймовірно популярним: мільйони людей створюють свої блоги, щоб ділитися ідеями, просувати свій бізнес або просто фіксувати свої інтереси та повсякденне життя. Крім того, все більше компаній використовують блоги для контент-маркетингу та залучення відвідувачів на сайти. Завдяки такому стрімкому зростанню попиту, вибір платформ для створення та ведення блогів значно розширюється.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про додатки, де найкраще вести свій блог у 2024 році.

Конструктори блогів

З використанням одного з цих сервісів ви зможете створити свій власний блог як окремий веб-сайт з вибраним дизайном та унікальною адресою. Для цього навіть не потрібні навички програмування. Вам не будуть нав'язувати обмеження на теми контенту, які можна створювати та які не можна.

Однак слід бути готовим до того, що подібний блог може бути складніше просувати, і для доступу до багатьох функцій конструктора може знадобитися оплата.

Wix

Будучи одним з найпопулярніших інструментів для створення сайтів, Wix пропонує також чудові інструменти і для блогерів-початківців. Тут ви зможете створити та запустити блог менш ніж за годину (або навіть кілька хвилин, якщо оберете інструмент на основі ШІ Artificial Design Intelligence).

Процес стане ще простіше, якщо вибрати один із шаблонів для блогу (є 72+ варіанти для 7 різних напрямків), в які вже вбудовані необхідні функції для блогу. Один з потенційних мінусів у тому, що як тільки ви обрали шаблон, то не зможете змінити його на інший, не втративши всі свої правки.

При цьому Wix пропонує так багато можливостей кастомізації (від шрифтів і колірних схем до кнопок і розміток), що у вас не виникне труднощів для того, щоб змінити шаблон, який не на 100 відсотків відображає ваш бренд. Оскільки редактором типу drag-and-drop дуже просто користуватися, все це можна зробити за допомогою кількох кліків.

Що стосується функцій для блогінгу, Wix пропонує більш ніж достатньо як для початківців, так і досвідчених блогерів. Щоб максимально спростити завдання, платформа пропонує панель управління, де ви можете створювати нові записи, додавати категорії, керувати коментарями і переглядати аналітику блогу.

Особливості

Вбудовані інструменти аналітики

Інструменти для аналітики блогу від Wix нададуть вам усі дані, які потрібні для оптимізації блогу та розширення аудиторії.

Функції для підписників

Підписники зможуть створювати та налаштовувати власні профілі, переглядати записи один одного та коментарі, отримувати новини.

Монетизація блогу

Wix пропонує різноманітні функції для монетизації блогу. Серед них показ реклами, плани підписки, керування невеликим онлайн-магазином.

Переклад блогу

Ви просто зможете скористатися функціями Wix Blog та Wix Multilingual, щоб перекласти контент свого блогу іншими мовами та залучити аудиторію з різних країн.

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WordPress

Це універсальна платформа, яка підходить як для новачків, так і професіоналів. Створити та налаштувати простий блог можна всього за кілька кроків.

У каталозі WordPress представлена величезна кількість тем, які легко налаштовуються на будь-який смак. Якщо ви знайомі з основами веб-програмування, ви зможете змінювати дизайн та функціональність блогу майже без обмежень.

Основні можливості платформи, включаючи домен та 1 ГБ хостингу, доступні безкоштовно. Однак, на платформі також представлені платні тарифи, які надають доступ до розширених опцій, включаючи різні плагіни для розширення функціональності. Використання WordPress на власному хостингу безкоштовно.

Вартість: безкоштовно або від 250 гривень на місяць

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Ghost

Це відмінна альтернатива WordPress, яку можна використовувати як готову платформу із встановленими шаблонами або розмістити на власному хостингу. Система досить проста у використанні, що дозволяє запустити особистий блог лише за кілька хвилин.

Навіть новачкові легко розібратися з базовим набором інструментів, але професіонал зможе ретельно налаштувати Ghost під свої потреби. Регулярно додаються нові теми оформлення та модулі розширення для цієї платформи. В офіційному магазині представлені шаблони різних стилів, частина з яких доступна безкоштовно.

Для початку роботи достатньо зареєструватися, вибрати шаблон та налаштувати його за допомогою візуального редактора. Для отримання можливості підключення власного домену, додаткового простору для хостингу, інструментів аналітики та інших додаткових функцій можна перейти на платний тариф.

Вартість: безкоштовно або від 427 гривень на місяць

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Tilda

Цей сервіс дозволяє швидко створити та налаштувати блог з унікальним дизайном, просто додаючи та налаштовуючи спеціальні блоки. Кожен блок є окремим функціональним елементом, таким як фотогалерея, меню, список сторінок і багато іншого. Щоб вам не доводилося починати з нуля, в Tilda доступні різні привабливі шаблони.

Безкоштовний план надає всього 50 МБ місця на сервері та обмежує кількість сторінок у блозі до 50. Щоб обійти ці обмеження, отримати можливість підключити власний домен та повний доступ до широкої бібліотеки блоків, вам потрібно буде перейти на платний тариф.

Вартість: безкоштовно або від 320 гривень на місяць

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Blogger

Ця платформа, яка належить Google, надає простий у використанні інструмент для створення та налаштування блогу за вашими потребами всього за кілька хвилин.

Однак тут обмежений вибір налаштувань зовнішнього вигляду та функціональності блогу. Доступні лише невелика кількість тем і простий редактор, але за наявності знань HTML та CSS ви зможете надати дизайну більш індивідуального вигляду.

Користувачам також надається докладна статистика відвідувань, проте розширити функціональність блогу за допомогою додаткових налаштувань та плагінів неможливо.

Вартість: безкоштовно

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Соціальні платформи

Створення та ведення блогу на цих платформах є абсолютно безкоштовним. Більше того, більшість із них пропонує вбудовані інструменти для заробітку. Системи рекомендацій та соціальні функції можуть значно полегшити просування вашого контенту.

Однак, важливо пам'ятати, що необхідно дотримуватись правил цих платформ, і бути готовим до можливого бана у будь-який момент.

Telegram

Канали в Telegram вже давно функціонують як повноцінні блоги, надаючи безліч можливостей для публікації різноманітного контенту, включаючи короткі нотатки, відео та зображення.

Якщо ваша мета - написання довгих текстових матеріалів, ви можете скористатися окремим текстовим редактором Telegraph, створеним спеціально для цього месенджера.

Telegram є однією із небагатьох соціальних платформ, де контент поширюється без залучення алгоритмів. Іншими словами, система не визначає, які ваші публікації показувати підписникам, а які ні. Усі записи відображаються у хронологічному порядку. Тому процес просування блогу в Telegram більш прозорий.

Вбудована монетизація: присутня

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YouTube

Історія відеоблогінгу розпочалася з YouTube, який досі залишається головним гравцем у цій галузі. По-перше, платформа має величезну аудиторію, яка віддає перевагу відеоконтенту. По-друге, YouTube надає можливість заробітку для авторів контенту.

Вбудована монетизація: присутня

YouTube (фото: Hootsuite Blog)

Tumblr

Популярність Tumblr у минулому вже давно пішла, проте молоде покоління зумерів звернуло свою увагу на цю платформу. В даний час сервіс приваблює нових користувачів як альтернативу іншим застарілим платформам.

Tumblr використовується блогерами для публікації коротких текстів, візуального контенту та відповідей на запитання читачів. Інструменти сервісу дозволяють тонко налаштовувати зовнішній вигляд сторінок та робити їх унікальними.

За бажанням блог на Tumblr можна перетворити на персональний сайт з індивідуальним доменним ім'ям.

Вбудована монетизація: відсутня

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LinkedIn

Це не просто наполовину соціальна та наполовину платформа блогінгу типу Tumblr, а повноцінна соціальна мережа з деякими вбудованими функціями блогу. Однак завдяки акценту на професійну діяльність це ідеальне місце для поширення контенту, пов'язаного з тим чи іншим бізнесом.

Якщо ви напишете статтю, LinkedIn повідомить ваші контакти, і якщо їм сподобається ця стаття, вони можуть їй поділитися з іншими. А якщо вона сподобається редакторам LinkedIn, вони можуть додати її до обраного, тим самим показавши ваш контент набагато ширшій аудиторії професіоналів. Це чудовий спосіб налагодити професійні зв'язки та знайомства.

На платформі LinkedIn ви знайдете редактор статей, схожий на WordPress, завдяки якому ця платформа єдина, де можна зробити акуратні записи на тему бізнесу професійного вигляду. Єдиний недолік у тому, що ви не зможете детально кастомізувати свій блог та встановлювати графік виходу записів на майбутнє.

Особливості

Безкоштовна платформа для публікацій

Аудиторія, що складається із професіоналів

Інтуїтивно зрозумілий та повноцінний редактор

LinkedIn (фото: Business News Daily)