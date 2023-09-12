Де у Києві тусуються митці? 4 локації для творчої молоді, про які ти маєш знати
Сучасна молодь завжди була недооцінена, адже вони вільні у своїх думках та роздумах, вони не звертають уваги на думку оточення та роблять все, що є для них важливим.
Вони відкривають світові нові грані свого покоління, яке, до речі, є дуже творчим та непередбачуваним. Молодь зараз пише вірші та прози, співає, пише картини й сміливо заявляє про себе за допомогою творчості.
Завдяки популяризації поетичного напрямку молодими творцями, у столиці з'являється все більше й більше закладів та організацій, які допомагають влаштовувати літературники. Тобто, кожен, хто хоче поділитися своєю творчістю має змогу виступити перед аудиторією і надихнути інших зробити теж саме.
В Києві існує кілька творчих спільнот, які щотижня або рідше організовують творчі вечори. Виступи та присутність у глядацькій залі можлива за попереднім записом в організатора або ж через реєстрацію. Читайте на Styler про найтоповіші з них.
Хто організовує творчі вечори для молоді?
Local Club
Це клуб культурного дозвілля, який щонеділі організовує творчі вечори, квартирники та концерти, а також виставки й майстер-класи.
Організатори щоразу ведуть запис авторів, що хочуть виступити зі своїми віршами чи прозами, а також обирають локацію.
Це може бути кав’ярня, ресторан, та навіть, знаменита кінокнигарня “Жовтень”. Для авторів регламент - 3 вірші, а от для музикантів - 2-3 композиції.
Поетичні вечори столиці (фото: instagram.com/localclub22)
Zakapelok
Таку назву має затишний книжковий магазин та кав’ярні водночас. Zakapelok розташований у самому серці Подолу, а це найулюбленіший район молоді Києва.
У цій кав’ярні доволі часто влаштовують зустрічі з поетами та прозаїками, які хочуть поділитися своєю творчістю з всесвітом.
Зустріч творчої молоді у книгарні Zakapelok (фото: instagram.com/zakapelok)
Ursus Poetry
Це творчий рух Києва, який щотижня з четверга по неділю влаштовує поетичні читання.
Організатори обирають локації та ведуть запис авторів і музикантів, що хочуть виступити.
А також гостям поетичного вечора також обов’язково потрібно заздалегідь забронювати собі місце.
Поетичні вечори столиці (фото: instagram.com/ursus_poetry)
Nevidomist
Ці організатори прихильники дещо незвичних форматів, вони полюбляють гостроту та сміливість. Якщо ви маєте бажання послухати інтимну лірику - вам точно сюди. Але, звісно, ви можете прийти сюди й зі звичайною поезією і вас залюбки послухають гості.
А окрім поезії та келихів вина, вам розкажуть про історію країни та окремих особистостей.
Зустріч тусовки Nevidomist (фото: instagram.com/prerymovani_event)
Що варто врахувати перед записом на творчу тусовку?
Та перед тим, як наважитися на вихід з комфортної зони, важливо поспілкуватися з організаторами творчих вечорів, аби краще розуміти специфіку кожного з трьох варіантів та обрати для себе найкомфортніший.
Адже ваша творчість - це ваша душа, яку ви збираєтесь відкривати випадковим незнайомцям.
Раніше ми розповідали про безкоштовні екскурсії в Києві.
А також писали про те, де поховані творці української державності.