Їдете у відпустку? 6 способів, як не дати рослинам засохнути

Плануєте відпочинок, а вдома на вас чекають улюблені фікуси, папороті та кактуси? Як потурбуватися про квіти, щоб при поверненні додому вони були живі та здорові?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Washington Post зібрало прості та дієві поради, як подбати про зелених друзів на час відпустки.

Огляньте рослини перед поїздкою

Перш ніж вирушити, важливо перевірити, чи всі рослини здорові. Земля в горщиках має бути пухкою, щоб вода добре проникала до коренів. Переконайтеся, що в горщиках є дренажні отвори й піддони для надлишкової води.

За тиждень до від’їзду перевірте листя та гілки на наявність шкідників. Видаліть попелицю, кліщів або борошнистого червця спеціальними засобами, щоб уникнути зараження.

Уникайте пересушування та різких температур

Рослинам шкодить як перегрів, так і холод. Увімкніть кондиціонер або опалення так, щоб температура трималася на рівні 18-22°C вдень і трохи нижче вночі.

Не ставте горщики біля батарей чи під вентиляцією. Сонце, яке б'є просто у вікно, може обпекти листя, тому штори краще злегка прикрити. Вологолюбні рослини варто згрупувати або поставити на піддони з водою та галькою.

Залиште трохи світла

Рослини потребують світла для фотосинтезу, навіть якщо вас немає вдома. Не зачиняйте штори повністю - лишіть їх напіввідкритими, щоб хоч трохи сонця потрапляло в кімнату.

Якщо вдома є розумні жалюзі, можна керувати освітленням дистанційно. Взимку або в темних приміщеннях корисно використовувати фітолампи. Це особливо важливо для світлолюбних рослин.

Без правильного догляду є ризик втратити рослини, залишаючи їх вдома під час відпустки (фото: Freepik.com)

Поливайте з обережністю

Головна помилка - надмірний полив перед поїздкою. Перевірте вологість ґрунту - якщо верхній шар сухий, полийте; якщо вологий - не чіпайте. Надлишок води може призвести до гниття коріння.

Рослини, які не потребують багато вологи (кактуси, сансевієрія), можна взагалі не поливати. Якщо поливали у піддон, обов’язково злийте воду через 30 хвилин.

Встановіть автополив

На довгий період можна облаштувати систему автополиву. Для цього підходять спеціальні глиняні конуси, капілярні килимки, крапельниці або навіть звичайні пляшки з водою.

Можна зробити ґнотовий полив - поставити посудину з водою поруч і з’єднати її з рослиною тканиною. Перед поїздкою протестуйте систему, щоб уникнути протікань або забивання. У ботанічних садах часто використовують горщики з вбудованими резервуарами.

Не поспішайте викидати рослини

Якщо після повернення ви побачили сухе листя або пониклі стебла, не панікуйте. Можна сфотографувати рослину й надіслати знімок до ботанічного консультанта або використати мобільний додаток для діагностики.

Якщо ґрунт зовсім сухий, занурте горщик у воду на 20 хвилин. Потім дайте волозі стекти й не поливайте знову, доки земля не просохне. Якщо стебло ще зелене під корою, є шанс, що рослина оживе.