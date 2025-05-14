Не дайте себе обдурити. 5 ознак, що текст написав ШІ, а не людина

Баззворди (модні слова)

Деякі слова спочатку звучать розумно, але щойно вони починають з'являтися в кожному абзаці, то втрачають сенс. Існує певний стиль мови, який буквально кричить, що текст написаний ШІ. Не тому, що слова неправильні, а тому, що жодна жива людина так не говорить - хіба що вона намагається влаштуватися на роботу у відділ маркетингу.

Слова на кшталт "криниця розуму", "революція", "максимізуючий", "раціоналізуючий" та інші. Звісно, все, що відбувається у "сфері будь-чого".

Ви помічатимете ці слова знову і знову в текстах, написаних ШІ. І це не дивно: ChatGPT навчався на інтернеті, а інтернет по вуха вкритий маркетинговими текстами.

Тому, коли ви читаєте щось на кшталт "Давайте зануримося в тонкощі цього безшовного рішення, яке підвищить вашу продуктивність", це вже не звучить професійно - це звучить як ШІ.

Якщо стаття постійно "занурюється в тонкощі" чого-небудь або називає кожне рішення "революційним", це явна ознака впливу штучного інтелекту.

Деякі слова спочатку звучать розумно, але щойно вони починають з'являтися в кожному абзаці, то втрачають сенс (фото: MakeUseOf)

Риторичні фрагменти

Риторичні прийоми - це нормально. Вони мають викликати цікавість, створювати контраст або давати читачеві частку секунди напруги перед ключовою думкою. Але, як і все інше, вони працюють лише тоді, коли у вас справді є кульмінація - і якщо ви не використовуєте їх кожні п'ять рядків.

Риторичні фрагменти (фото: MakeUseOf)

Прикметникові звороти

Ще одна структура, яку ШІ любить трохи більше, ніж треба. Прикметниковий зворот - це коли описується одна дія, потім ставиться кома, і після неї слідує фраза, що пояснює результат або ефект.

Формально це не помилка, але звучить неприродно. Ви одразу почнете помічати це, щойно почнете звертати увагу. Багато хто давно відзначив цю конструкцію як одну з головних ознак тексту, написаного ШІ.

Прикметникові звороти ChatGPT на прикладі Excel:

"Майстер діаграм генерує лінії тренду, що ілюструють траєкторії зростання з плином часу"

"Інструмент фільтрації звужує записи, зосереджуючись на пріоритетних транзакціях за лічені секунди".

У всіх цих прикладах друга частина легко замінюється на більш пряме і ясне формулювання зі сполучником "і". ШІ ніби насильно пов'язує дві ідеї, замість того щоб дозволити їм йти природно.

Ці речення можна поліпшити, вибравши сильніше основне дієслово, розбивши їх на два речення або просто замінивши зворот на "і".

Прикметникові звороти (фото: MakeUseOf)

Контрастні перевизначення

Це ще один прийом, який потенційно може звучати сильно, але в руках ШІ перетворюється на штамп. Письменники часто використовують конструкцію з двох частин для посилення драматизму: спочатку вони відкидають щось як звичайне, потім оголошують це винятковим.

Приклади з однієї сесії ChatGPT:

"Це не просто кар'єра - це метаморфічна траєкторія"

"Твій шлях - не просто логістика. Це онтологія"

Коли все і вся перетворюється на "поетичне" - це втрачає сенс.

Якщо ви читаєте текст, у якому постійно стверджується, що "це не просто річ - це космічне, душевно-перетворювальне, метафізичне одкровення", варто зупинитися і спитати: а чи справді це так? Якщо ні - найімовірніше, це писав ШІ.

Письменники часто використовують конструкцію з двох частин для посилення драматизму (фото: MakeUseOf)

Тире через кожен рядок

Попросіть ChatGPT написати простий пост у блог про планування поїздки на вихідні, і кожне третє речення буде з тире.

Проблема не в самих тире, а в тому, що їх занадто багато, і багато з них узагалі недоречні. Кожна пауза, кожне уточнення, кожна вставка - усе з тире. На початку це може здаватися живим, але дуже швидко стомлює. Багато таких пауз краще оформити за допомогою ком або перетворити на друге речення.

Сила довгого тире в його рідкісності, і коли його використовують надто часто, воно стає безглуздим. Тому, коли ви отримуєте текст, усіяний тире, від людини, яка ніколи їх не використовує, можете бути впевнені, що це написав ChatGPT.

Багато тире взагалі недоречні (фото: MakeUseOf)