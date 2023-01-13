Даша Кацуріна показала, як мило Дантес спілкується з її шестирічною донькою (відео)

Блогерка та рестораторка Даша Кацуріна зустрічається зі співаком Володимиром Дантесом. Новий бойфренд має прекрасні стосунки з її доньками, зокрема зі старшою Сашою.

У своєму Telegram-каналі Даша показала, як мило та кумедно Дантес спілкується з дівчинкою.

Стосунки Дантеса з дітьми Кацуріної

Володимир Дантес і шестирічна Саша часто листуються в соціальних мережах, проте їхня розмова більше схожа на смішні кривляння та жарти. Одне із таких листувань Даша показала шанувальникам.

На відео видно, як Вова та Саша надсилають один одному кумедні відео та смайлики. Вони роблять різні гримаси та разом сміються з цього.

"Вова мене вб'є, але розмови кружечками цих двох - це ахаха", - написала під відео Даша.

Раніше маленька Саша поставила їхнє спільне фото на телефон мами, чому Кацуріна була приємно здивована.

Скриншот: instagram.com/dasha_katsurina

Сам же Дантес вважає дітей своїм натхненням.

"Давай так, батько в цих дітей є. І він реально батько. Але мені дуже приємно і круто проводити з ними час, коли є така можливість. Це круто, коли ти бачиш, як тебе починають сприймати діти. З малим у мене взагалі суперстосунки. Хоч десь я повний авторитет", - сказав Володимир у розмові з Оленою Кравець.

Даша Кацуріна зі своїми сином і донькою (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Одного разу в шоумена сталася зворушлива історія з донькою Сашею. Після бесіди Дантес був вражений.

"І я такий думаю: вау, ну діти - це зовсім не ті люди, які нічого не знають. Це ж джерело якихось історій, і ти в них вчишся. І мені так було круто провести цей вечір. Дякую, діти. Діти - це дуже важко, але насправді це настільки кайфово і чудово, що я кожному рекомендую", - розповів він.