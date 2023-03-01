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Дантес пояснив, як чоловіки-артисти виїжджають за кордон під час війни: що вони роблять

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Середа 01 березня 2023 11:25
Дантес пояснив, як чоловіки-артисти виїжджають за кордон під час війни: що вони роблять Володимир Дантес (скриншот)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак та гуморист Володимир Дантес під час війни їздить за кордон з благодійними концертами, щоб збирати гроші на допомогу ЗСУ. Також він розповів, як він отримує дозвіл на виїзд з України у період воєнного стану.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Ґрунт".

Як співак отримує дозвіл

За словами Дантеса, для отримання дозволу на виїзд за кордон необхідно звернутися з офіційним запитом до Міністерства культури України.

"Ти подаєш до Міністерства культури запит, показуєш, які у тебе є концерти, і якщо все ок - виїжджаєш", - сказав виконавець.

Зокрема, разом із гумористом Олексієм Дурнєвим музикант планує відвідати з концертами Велику Британію та Німеччину, куди їх запрошують фанати-біженці з України.

Дантес пояснив, як чоловіки-артисти виїжджають за кордон під час війни: що вони роблятьВолодимир Дантес (скриншот)

Деякі артисти не повертаються з-за кордону

Однак, чітких планів Дантес не будує, адже з кожним разом виїжджати до Європи стає складніше та складніше.

Він каже, що все через деяких колег-чоловіків, які користуються своїм становищем, залишають територію України під приводом закордонних благодійних турів та не повертаються назад.

"Я ніяк не хочу наступати на вашу безпеку. Можливо, ви думаєте, що вам в Україні небезпечно і ви виїжджаєте заради сім'ї. Але тим самим ви підставляєте тих, хто виїжджає за кордон, щоб щось зробити для країни. Тому що з кожною людиною, яка не повернулася, все складніше і складніше кожному з нас стає виїжджати і щось робити", - розповів артист.

Шоумен наголосив, що йому набагато простіше збирати гроші за кордоном, ніж "в українців в Україні".

"Мені морально легше збирати там бабки і привозити їх сюди і нагадувати: "Альо, війна не закінчилася". Тому що це дуже швидко забувається", - сказав співак,

Окрім того, він додав, що на закордонних концертах з Дурнєвим, яких було лише два, вдалося зібрати на допомогу ЗСУ два мільйони гривень.

Раніше Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову.

Також співак прокоментував роман Дорофєєвої і Кацуріна.

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Владимир Дантес выезд за границу