Данська група з розмінування на "Блогер кемпі" провела сесію з мінної небезпеки для дітей

Під час зимової зміни "Блогер кемпу", організованої Фондом Ріната Ахметова на Закарпатті, діти взяли участь у сесії з мінної небезпеки. Її провели представники Данської ради у справах біженців - Данської групи з розмінування. Заняття відбулося в інтерактивному онлайн-форматі.

У цієї зміни є важлива особливість: у "Кемпі" відпочивають та оздоровлюються діти, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути в Україну. Цим хлопцям та дівчатам Фонд приділив максимум уваги та забезпечив перші кроки їхньої психологічної та фізичної реабілітації після пережитого.

"На майстер-класі, який створив нам Фонд Ріната Ахметова, я багато дізналася про безпеку поводження з мінами. Мені здається, це дуже корисно в такий час. Нам розказали про самі міни, про те, як уникнути потрапляння на мінне поле. Якщо складуться такі обставини, то тепер я точно знаю, що робити. Нам дуже цікаво розповідали, нас питали, з нами розмовляли. Був живий діалог і це мені дуже сподобалося", - поділилася враженнями учасниця зміни Валерія Галич з Сєвєродонецька Луганської області.

Данська рада у справах біженців (DRC) - незалежна, неурядова, неприбуткова гуманітарна організація, яка ставить за мету надання захисту ВПО, а також допомагає у пошуку довгострокових рішень проблем переселенців. Данська Група з розмінування (DDG) - підрозділ DRC, який працює у сфері протимінної діяльності, зокрема займається гуманітарним розмінуванням.

DDG допомагає населенню максимально безпечно пристосуватися до нових умов життя на територіях, де можуть бути вибухонебезпечні предмети та міни.

Представники DRC працювали в Україні у 1998-2000, 2007-2013 роках, допомагаючи кримським татарам, що поверталися з Центральної Азії та розвиваючи потенціал державних структур, що працюють з біженцями, а також успішно реалізувала Програму захисту дітей-біженців та шукачів притулку. У листопаді 2014 року DRC та DDG відновили свою діяльність в Україні у відповідь на гуманітарні потреби країни.

У рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" оздоровилися, відпочили та отримали кваліфіковану психологічну допомогу у таборі "Блогер Кемп" майже 4,9 тисячі дітей з усієї України, які постраждали від війни.