Данилов намекнул, что Россия из-за Украины может потерять некоторые регионы (видео)

Данилов высказался об обострении на Донбассе и стягивании Россией войск к украинским границам, а также о недавних заявлениях в Кремле об угрозе "возобновления" войны.

"В последнее время есть российская истерия. В России происходят определенные внутренние процессы, выборы в российскую Думу, и они сегодня на этом фоне имеют большое желание показать, что они выстраивают свой "русский мир". Это такая их доктрина", - отметил секретарь СНБО.

При этом Данилов объяснил, что на самом деле нужно, чтобы закончились боевые действия, и наступил мир на временно оккупированных Россией территориях Украины.

"Для того, чтобы перестали убивать, надо очень простую вещь сделать. Надо, чтобы Российская Федерация забрала свое имущество и покинула территории Донецкой и Луганской областей. Забрала свои танки, забрала свои БТР... и ушла прочь из Украины. Все, больше ничего не нужно делать! Послушайте, это украинская земля, мы разберемся самостоятельно, что нам на своей земле нужно делать" - подчеркнул он.

Секретарь СНБО эмоционально добавил, что России лучше обратить внимание на собственные проблемы, и напомнил о некоторых "непростых" регионах, где время от времени проявляются сепаратистские настроения.

"И когда они сюда суют нос и что-то говорят... когда господин Лавров что-то там начинает рассказывать об Украине... Какое ваше дело, чем мы тут занимаемся?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, мы не лезем к вам в Татарстан, мы не лезем в вашу Ичкерию (Чечню). Это пока что ваша территория - занимайтесь! Чего вы постоянно нам начинаете рассказывать, чем нам заниматься?!" - возмущается Данилов.

Видео: Алексей Данилов эмоционально обратился к России и предостерег от вмешательства в дела Украины

Напомним, недавно культовый украинский певец жестко высказался о распаде России.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО высказался о ситуации в Приднестровье и отметил, что из-за России она крайне сложная уже более 20 лет.

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



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