Данилко прямо сказав, чому у нього немає дружини і дітей: "Ніколи не буде"

Чому Данилко не одружився

Співак зізнався, що він ще в дитинстві розумів, що не хоче бути нареченим на весіллі. Йому запам'яталися "курені" та святкування, які не справили на нього враження.

"Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше... Я абсолютно за натурою непублічна людина, а мені доводиться бути публічною. І весь час якась боротьба. Ось я , дивлячись у дитинстві весілля... Я ніколи себе не міг уявити на місці нареченого", - заявив Данилко.

Данилко сказав, чому в нього немає дітей (скріншот)

"Здавалося, що так соромно. Бути нареченим, так. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаться. Цей ансамбль, який грає. Я востаннє був у Інни моєї на весіллі, ще був курінь, у 90-ті... Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде", - зазначив артист.

Також музикант розповів, що в нього є друг, у якого вже троє дітей. І коли він чує, що молодшій доньці його ровесника вже 19 років, Данилко не може в це повірити.

"Ось я знав у дитинстві, що якось мені це не дано. Як це пояснити - я не знаю. Ви знаєте, і не хочеться, я навіть собі уявити не можу", - пояснив артист.

Чому інтерв'ю Данилка викликало неоднозначну реакцію

Рішення артиста поспілкуватися з журналістом "Русской службы BBC" оцінили не всі. Данилко давав інтерв'ю російською мовою, що теж було приводом для обговорень.

Сама "служба", з журналістом якої говорив співак, заборонена у РФ і перебуває в Лондоні. Однак її працівники, які до цього багато років жили на території країни-агресоркик, переїхали лише після початку повномасштабної війни в Україні. Через це розгорілися суперечки:

"Редакція до РФ не має стосунку, у них мовлення російською. І все"

"Все, де є російська, має стосунок до Росії. Поки це не буде усвідомлено, буде нам гірко"

"Так, дійсно не має. Тільки назва, яку там просто причепили. Для екзотики! А хто там робить? Подивіться підписи під публікаціями, там англійські прізвища? А хто це дивиться? Ну камон. Хоч себе не дуріть".

Думки коментаторів (скріншот)