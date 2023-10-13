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"Далі буде гірше!" Одеситка рознесла ТЦК, бо її родича "зняли з автобуса" (відео)

Одеса, П'ятниця 13 жовтня 2023 13:30
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"Далі буде гірше!" Одеситка рознесла ТЦК, бо її родича "зняли з автобуса" (відео) В Одесі жінка влаштувала погром у ТЦК (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі жінка влаштувала погром у військкоматі через свого родича.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію активіста Дем'яна Ганула у Facebook.

Деталі скандалу у ТЦК

Зазначається, що чоловікові вручили повістку та запросили до центру комплектування, він добровільно пройшов туди з працівниками Одеського обласного ТЦК СП. Після прибуття пройшов військово-лікарську комісію і чекав на розподіл у частину.

У цей час на прохідній дві жінки почали прориватися на територію ТЦК і вчинили напад на чергових, які повернулися з фронту після травм на війні, визнаних обмежено придатними.

Потрапивши до приміщення ТЦК одна з жінок, яка виявилася падчеркою раніше мобілізованого чоловіка, почала кидати стільці та погрожувати військовим, а її подруга все знімала на відео.

Тільки після того, як працівники центру комплектування викликали поліцію, жінки втекли, а чоловік поїхав до частини. Він здоровий і немає жодних протипоказань, тим паче операцій.

Наразі поліція з'ясовує особи жінок, які влаштували скандал.

Реакція українців на відео

У коментарях українці висловили думку, що цих жінок не посадять за ґрати, аж надто добре вони грали.

  • Чи не посадити. Вона готувалась до іспиту до театрального.
  • Акторка погорілого театру.
  • Це хуліганство. Жінку чекає суд та штраф.
  • Так що вона порушила ?) ну покричала ну на відео знімала і?
  • Сам прийшов із тцк-ашниками. Добровільно. Ага. Вам не смішно?

Нагадаємо, що у Тернополі військові силою "упакували" чоловіка в намиста.

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ТЦК