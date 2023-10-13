"Далі буде гірше!" Одеситка рознесла ТЦК, бо її родича "зняли з автобуса" (відео)

В Одесі жінка влаштувала погром у військкоматі через свого родича.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію активіста Дем'яна Ганула у Facebook.

Деталі скандалу у ТЦК

Зазначається, що чоловікові вручили повістку та запросили до центру комплектування, він добровільно пройшов туди з працівниками Одеського обласного ТЦК СП. Після прибуття пройшов військово-лікарську комісію і чекав на розподіл у частину.

У цей час на прохідній дві жінки почали прориватися на територію ТЦК і вчинили напад на чергових, які повернулися з фронту після травм на війні, визнаних обмежено придатними.

Потрапивши до приміщення ТЦК одна з жінок, яка виявилася падчеркою раніше мобілізованого чоловіка, почала кидати стільці та погрожувати військовим, а її подруга все знімала на відео.

Тільки після того, як працівники центру комплектування викликали поліцію, жінки втекли, а чоловік поїхав до частини. Він здоровий і немає жодних протипоказань, тим паче операцій.

Наразі поліція з'ясовує особи жінок, які влаштували скандал.

Реакція українців на відео

У коментарях українці висловили думку, що цих жінок не посадять за ґрати, аж надто добре вони грали.