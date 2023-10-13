"Дальше будет хуже!" Одесситка разнесла ТЦК, потому что ее родственника "сняли с автобуса" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию активиста Демьяна Ганула в Facebook.

Детали скандала в ТЦК

Отмечается, что мужчине вручили повестку и пригласили в центр комплектования, он добровольно прошел туда с работниками Одесского областного ТЦК СП. По прибытию прошел военно-врачебную комиссию и ожидал распределения в часть.

В это время на проходной две женщины начали прорываться на территорию ТЦК и совершили нападение на дежурных, которые вернулись с фронта после полученных травм на войне, признанных ограниченно пригодными.

Попав в помещение ТЦК одна из женщин, которая оказалась падчерицей ранее мобилизованного мужчины, начала бросать стулья и угрожать военным, а ее подруга все снимала на видео.

Только после того, как работники центра комплектования вызвали полицию, женщины скрылись, а мужчина уехал в часть. Он здоров и нет никаких противопоказаний, тем более операций.

Теперь полиция выясняет личности женщин, которые устроили скандал.

Реакция украинцев на видео

В комментариях украинцы высказали мнение, что этих женщин не посадят за решетку, уж слишком хорошо они играли.