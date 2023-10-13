"Дальше будет хуже!" Одесситка разнесла ТЦК, потому что ее родственника "сняли с автобуса" (видео)
В Одессе женщина устроила погром в военкомате из-за своего родственника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию активиста Демьяна Ганула в Facebook.
Детали скандала в ТЦК
Отмечается, что мужчине вручили повестку и пригласили в центр комплектования, он добровольно прошел туда с работниками Одесского областного ТЦК СП. По прибытию прошел военно-врачебную комиссию и ожидал распределения в часть.
В это время на проходной две женщины начали прорываться на территорию ТЦК и совершили нападение на дежурных, которые вернулись с фронта после полученных травм на войне, признанных ограниченно пригодными.
Попав в помещение ТЦК одна из женщин, которая оказалась падчерицей ранее мобилизованного мужчины, начала бросать стулья и угрожать военным, а ее подруга все снимала на видео.
Только после того, как работники центра комплектования вызвали полицию, женщины скрылись, а мужчина уехал в часть. Он здоров и нет никаких противопоказаний, тем более операций.
Теперь полиция выясняет личности женщин, которые устроили скандал.
Реакция украинцев на видео
В комментариях украинцы высказали мнение, что этих женщин не посадят за решетку, уж слишком хорошо они играли.
- Не посадять. Вона готувалась до іспиту в театральний.
- Акторка погорівшого театру.
- Це хуліганство. Жінку чекає суд і штраф.
- Так а что она нарушила ?) ну покричала ну на видео снимала и?
- Сам прийшов з тцкашниками. Добровільно. Ага. Вам самому не смішно?
Напомним, что в Тернополе военные силой "упаковали" мужчину в бус.
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