"Печатка щастя", кохання та багатство: астролог розкрила секрет міцного шлюбу Бекхемів

Секрет шлюбу Бекхемів з точки зору астрології

"На психологічному рівні в них панує високий рівень турботи, душевного тяжіння, уваги, участі, ніжності, симпатії, між ними присутнє тепло у взаємовідносинах. В їх сексуальному житті - високий рівень сумісності та повний збіг біоритмів", - пояснює фахівець.

"У цих відносинах обидва розкривають свій гендер повною мірою: вона як жінка, він - як чоловік. Девід дає Вікторії "Печатку щастя" на соціальному рівні, виступає її "енергетичним донором", завдяки чому вона відчуває повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил та отримує розширення соціальних можливостей", - додає вона.

У фінансових питаннях, як підкреслює астролог, Вікторія у цьому союзові отримує більше, ніж Девід. Але також через нього вона може й втрачати гроші.

Астролог розповіла, у чому секрет міцних стосунків зірок (Фото: Getty Images)

Без конфліктів не обходиться, як і в будь-якій сім’ї. Сварки, за словами експертки, у цьому тандемі можуть навіть бути значними.

"У деяких питаннях вони не хочуть і не можуть поступитися одне одному, виборюючи право на лідерство. Але через те, що рівень конфліктності між ними середній і у відносинах присутня "Печатка щастя", їм досі вдається ладнати", - ділиться Соловйова.

Катерина підкреслює, що зірковий союз в курсі їхньої унікальної сумісності.

"Не повірите, але на початку своїх стосунків Вікторія та Девід зверталися до популярного голлівудського астролога, Джекі Сталлоне, до речі, мати відомого всім Сильвестра Сталлоне", - говорить спеціалістка.

"Вони попросили її розповісти про перспективи їхнього сімейного союзу та скласти їх персональні гороскопи. Джекі завдання виконала та запевнила, що все в них буде добре, а їх шлюб буде міцним і тривалим. Поки що все так і є", - також зазначає вона

Пара у шлюбі з 1999 року (Фото: Getty Images)

Окрім того, фахівець назвала деяку причетність Вікторії до однієї з найдавніших наук людства. Так, виявляється, після четвертих пологів знаменитість позбавлялася зайвої ваги за допомогою особливої практики, що є поєднанням йоги та астрології.

"Автором незвичної методики під назвою "йогалософія" є відома американська фітнес-інструкторка Менді Інгбер. Завдяки місіс Бекхем, про цю оригінальну систему стало відомо всім, хто цікавиться здоровим способом життя та намагається доглядати за собою найбільш екологічним і гармонійним чином", - резюмує астролог.