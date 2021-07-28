"Да вы знаете, кто я?" Пьяная жена таможенника устроила скандал в Киеве (видео)
В Киеве пьяная женщина ездила за рулем авто, а после того, как патрульные ее остановили, устроила скандал и грозила правоохранителям неприятностями. Буйной гражданкой оказалась жена столичного таможенника, а сама она - кандидат на должность главного государственного инспектора в Гостаможне.
Об этом 28 июля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Отмечается, что "копы" пообщались с нарушительницей, когда возвращались с вызова на улице Лобановского, 121, в одном из супермаркетов в Голосеевском районе.
"Когда полицейские шли из магазина к ним подошел охранник и указал на женщину. По его словам, эта барышня приехала в бухом состоянии на автомобиле Mazda", - говорится в сообщении.
Правоохранители подошли к нетрезвой киевлянке и сделали предупреждение - мол, вождение в состоянии алкогольного опьянения чревато аварией и является нарушением закона, за что предусматривается ответственность.
Но женщина проигнорировала их слова, просто села в авто и уехала.
Когда те же патрульные ее остановили, нарушительница вышла из машины и стала кричать, что за рулем не была, а тут гуляет с собачкой, что водительских прав у нее с собой нет, отказывалась проходить проверку на состояние алкогольного опьянения, а также оказывала сопротивление.
"Вы не знаете, кто я?!.. Дайте я сейчас просто позвоню... Вам всем сейчас будет капец!" - говорила киевлянка.
В итоге в наручниках ее повезли в райсуд для рассмотрения дела.
В сети показали видео, как происходило общение пьяной женщины с патрульными. Кадры сняты активистами общественной организации "Варта Голосієво".
Видео: в Киеве жена таможенника ездила пьяной за рулем и устроила скандал при задержании
Задержанная - Анна Василенко, сейчас является кандидатом на должность "Главный государственный инспектор" в Государственной таможенной службе Украины. Ее муж Сергей Василенко с недавнего времени работает на "Киевской таможни".
Также выяснилось, что женщина прежде дважды была осуждена за вождение в пьяном виде - весной и осенью 2017-го.
Ранее сообщалось, что около недели назад в Киеве женщина устроила пьяное ДТП, и в аварии тогда заподозрили судью, а возмущенные очевидцы чуть не устроили самосуд.
Напомним, перед этим в Виннице неадекватная "мажорка", сбившая ребенка, на коленях выползала из машины.