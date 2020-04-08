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COVID-19 поширюється швидше інших вірусів: усі подробиці

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 19:05
COVID-19 поширюється швидше інших вірусів: усі подробиці
Коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус поширюється швидше інших вірусів

Коронавірус в Україні зафіксований у 1 668 осіб. При цьому у всьому світі кількість заражених вже перевищує 1,4 мільйона осіб. Американські вчені з Університету Міннесоти розповіли, чому COVID-19 поширюється швидше інших вірусів.

Вірусологи зробили детальний аналіз структури коронавіруса і з'ясували, що білковий наріст у формі шипа захоплює клітини людини в чотири рази сильніше, ніж SARS (атипова пневмонія), який в 2002 році під час епідемії забрав життя кількох сотень людей.

Коли COVID-19 потрапляє в дихальні шляхи, то з великою ймовірністю вірус залишиться там, і почне розмножуватися. Для того щоб зрозуміти механізм зараження вчені створили 3D-мапу шипообразного білка, який вірус використовує для закріплення в клітці. Про це повідомляє The Gardian.

Експерти запевняють, що механізм COVID-19 більш досконаліший, ніж у інших вірусів. Очікується, що нові дані про коронавірус допоможуть при створенні вакцини.

За словами вчених, якщо з'єднання антитіл сироватки з шипами вірусу буде сильніше, ніж у шипів і клітин тіла людини, то вже можна буде говорити про винахід ефективного препарату, який зможе блокувати вірус, перешкоджаючи його впливу на клітину.

Вчені також дійшли висновку, що людина заразився коронавірусом від летючої миші. Це могло відбутися безпосередньо від тварини або через проміжних носіїв.

Нагадаємо, що, за словами німецьких медиків, від коронавіруса людей врятує масове зараження.

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