"Чувствовала себя мертвой": Огневич призналась, что хотела свести счеты с жизнью

По словам Златы, это было в 2015 году - она потеряла вкус к жизни и не чувствовала себя живой или нужной кому-то.

"Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только та, которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвая", – призналась знаменитость.

Огневич считает, что такому состоянию предшествовали самокопания, депрессия и другие проблемы - в результате она дошла до ужасного состояния. При этом от прямого вопроса о физической попытке покончить с собой она уклонилась.

"Этому предшествовала депрессия, самокопание. И все остальное. Я дошла до того самого момента, из которого не возвращаются. Но я вернулась", - рассказала певица.

Злата смогла преодолеть сложный период и снова найти любовь к жизни (фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

К счастью, позже Злате все же удалось преодолеть желание покончить с собой и осознать ценность и красоту жизни.

"Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы закончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, драмы, – все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент извинения во Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы", – поделилась артистка.

Сейчас Огневич пытается восстановиться после болезненного разрыва с победителем Холостячки 2 Андреем Задворным, который решил расстаться с ней через 2 месяца отношений. Певица посещает психотерапевта.