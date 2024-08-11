"Чувак, лахати, шузи": мовознавець розказав, як з'явився український сленг

Як вважає популяризатор української мови Шимановський, сленг - це не лише "проста розмова", це еволюція мови, її актуалізація й адаптація до реалій. Саме завдяки сленгу мова стає живою, динамічною, відкритою до нових можливостей.

У XVIII-XIX столітті на Полтавщині, де кобзарювання було досить поширеним явищем, сліпі бандуристи мали свій власний сленг, який називався "лебійською мовою". Деякі слова фігурують у сучасному молодіжному сленгу:

Лахати - сміятися

Кльово - вимовлялося воно спершу "клево"

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У 1960-х - внаслідок підвищеного інтересу до наркотиків, романтизує ейфорію та опіуми.

У 1970-х - велика кількість епітетів, що стосувалися невдах: wally, nurd тощо.

У 1980-х - слова, що стосувалися економічних змін і зачіпали соціальний та матеріальний статус: лимон, лаве, бабло, шузи.

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Найпоширеніша тенденція наразі - накопичення англіцизмів, германізмів тощо через масову культуру. Але все ж у молодіжній мові є чимала кількість автентичних слів і накопичується донині:

Дискогопалка - дискотека

Лягти в краватку - покінчити життя самогубством

Скинься в тюбик - поводься тихіше

Дріт - телефон

Гальмо - людина, яка повільно реагує на все

Тусівка - компанія

Чувак - чоловік, хлопець

Кент - у кримінальному арго дане слово має значення "друг".

Дядя - начальник тюрми, тобто авторитет

Корєш - від слова "коріння", з одного кореня

До речі, поширені й нині слова "бухати", "квасити", "нажиратися в хлам" тощо прийшли у молодіжне мовлення з кримінального жаргону, але доповнився словник і безпосередньою творчістю підлітків: наложкатись, нажертись, банячити, вгаситися, влупити.

"Міській сленг належить до найактивніших прошарків сучасних мов… міський сленг націлений у майбуття мови", - писав колись Ю. Шевельов.

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