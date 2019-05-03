Чуть не отправили на шашлык животное из заповедника: детали скандала в Виннице

Косулю чуть не отправили на шашлык (pixabay.com)

Зоозащитники заподозрили местных егерей в издевательстве над животным

Зоозащитники в Виннице обвинили местных егерей в том, что они хотели пустить косулю на праздничный шашлык. Подробности происшествия рассказали в сюжете ТСН.

Зоозащитник Дмитрий рассказал, что в его двор несколько дней назад забежала дикая косуля. Он повредила забор, и Дмитрий хотел сразу же выпустить ее на волю, но обнаружил, что животное травмировано. Рядом с его домом находится заповедник и трасса и он предположил, что косуля выбежала на дорогу и ее травмировала машина. Он известил о происшествии егерскую службу и вскоре за косулей приехал мужчина, который назвался егерем. Животное он пообещал доставить в лесное хозяйство.

Однако Дмитрий ему не поверил, так как на автомобиле было написано название ресторана, который находится по соседству.

"На машине было написано название ресторана. Я так понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мы испугались, что ее просто могут забрать на шашлык", - рассказал Дмитрий.

Он вместе с соседями позвонил в местную организацию по защите животных и в течении суток активисты обнаружили автомобиль, за рулем которого был старший егерь охотничьего хозяйства. В багажнике лежала связанная раненная косуля, рога у нее были спилены.

Машина на самом деле принадлежит ресторану, но по словам егеря, когда ему позвонили и сообщили о раненом животном, другого транспорта не было и он попросил владельцев ресторана одолжить автомобиль. Спиленные рога и то, что животное связано, егеря объяснили просто – животное вело себя агрессивно.

"Она ударила один раз в пах, второй в руку. Это была вынужденная мера, чтобы ее спасти и оказать помощь. Это для животных процедура не болезненная, это как человеку ногти обрезать", - так прокомментировал ситуацию егерь.

Пострадавшая косуля (скриншот)

Однако зоозащитники утверждают, что это намеренное издевательство над животным. Выяснилось, что за сутки, после того как егерь забрал косулю, он так и не показал ее ветеринарам. Объяснил, что сейчас праздники и выходные. Волонтеры забрали косулю в клинику и показали врачам.

"При осмотре обнаружили гематомы позвоночника, гематомы передней лопатки, повреждение печени. Скорее всего, это машина, потому что там боковое касания по всей правой стороне", – рассказала ветеринар Лилия Романенко.

Косуле назначили лечение и отправили в реабилитационный центр. Волонтеры сообщили, что она уже начала поправляться. Егеря тут же начали просить, чтобы животное вернули в заповедники, но зоозащитники отказались и пообещали написать заявление в полицию.

В Виннице зоозащитники спасли косулю, которую хотели отправить на шашлык (YouTube/ТСН)

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